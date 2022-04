Mainz 05 gegen den FC Bayern: Wo läuft die Bundesliga heute live im TV und Stream?

Von: Tim Althoff

Der FC Bayern will trotz gewonnener Meisterschaft auch in Mainz gewinnen. © Imago

Trotz bereits gewonnener Meisterschaft will der FC Bayern auch in Mainz punkten. Wo läuft die Bundesliga heute live im TV und Stream? Alle Infos.

Mainz ‒ Letzten Samstag konnte der FC Bayern die zehnte Meisterschaft in Folge gegen den Erzrivalen Borussia Dortmund festmachen. Trotzdem will der Rekordmeister natürlich keine Vorwürfe der Wettbewerbsverzerrung aufkommen lassen und die Saison seriös zu Ende spielen. Daher soll zwar auch beim Auswärtsspiel in Mainz gepunktet werden, Trainer Julian Nagelsmann wird aber trotzdem personelle Veränderungen vornehmen. So wird Thomas Müller aufgrund einer Erkrankung ausfallen. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel kündigte der Coach außerdem an, Eric Maxim Choupo-Moting eine Chance geben zu wollen.

Auch Marcel Sabitzer wird von Anfang an spielen dürfen und Robert Lewandowski wurde ebenfalls schon bestätigt. Bei Jamal Musiala und Dayot Upamecano ist hingegen noch keine Entscheidung gefallen. Das Gleiche gilt für die Zukunft von Robert Lewandowski, der offenbar zwei Forderungen an den FCB stellt. Die Transfer-Spekulationen hängen wie eine dunkle Wolke über der Säbener Straße: „Es ist gut, wenn man Planungssicherheit hat. Deswegen würde ich mir wünschen, dass bald eine Einigung erzielt wird“ so Nagelsmann.

Bundesliga, 32. Spieltag 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München Anpfiff: 30. April 2022, 15.30 Uhr Stadion: Mewa Arena, Mainz

1. FSV Mainz 05 gegen den FC Bayern: Saison der Rheinhessen ebenfalls schon beendet

Gegen den 1. FSV Mainz 05 wird Lewandowski vorerst versuchen, seine Tor-Ausbeute weiter auszubauen. Der Gegner, für den es in der Bundesliga weder um den Abstieg noch um die Qualifikation für den europäischen Wettbewerb geht, freut sich zumindest auf den hochkarätigen Kontrahenten. „Es steht zwar nichts auf dem Spiel, aber ich glaube schon, dass es sich für alle Zuschauer lohnt, am Samstag in die Arena zu kommen“, meint der . Nach den Ergebnissen der letzten Woche hätte seine Mannschaft etwas gut zu machen. Den letzten Sieg gab es vor sechs Spielen gegen Bielefeld, in Wolfsburg setzte es sogar eine 0:5-Niederlage.

Trotz des etwas einschläfernden Saison-Endspurts bittet der Däne um Demut bei den Rheinhessen. Schließlich steckte die Mannschaft nach Hinrunde der vergangenen Saison tief im Abstiegskampf. „Ich habe gar kein Problem damit, dass man sich ärgert, dass es in den drei verbleibenden Spielen für uns nicht um mehr geht. Gleichzeitig hoffe ich, dass die Menschen auch sehen, dass die Jungs sehr viel richtig gemacht haben in dieser Saison und sich letztendlich in einer Tabellensituation befinden, die vor 18 Monaten kaum vorstellbar war.“

1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München: Die Bilanz beider Mannschaften

In den 33 bisherigen Partien hatten natürlich meist die Bayern die Oberhand. So kommt der FSV nur auf fünf Siege bei 23 Niederlagen. Drei Spiele endeten Unentschieden.

Bundesliga: Wer überträgt Mainz 05 gegen den FC Bayern heute live im TV?

Da das Spiel an einem Samstag um 15.30 Uhr stattfindet, wird es von Sky übertragen. Auf Sky Sport Bundesliga 2 HD wird die Partie ab 15.15 Uhr mit Kommentator Martin Groß zu sehen sein. Die Vorberichte zum Bundesliga-Spieltag beginnen schon um 14 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD. Um das Programm des Pay-TV-Senders nutzen zu können, wird ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt.

Mainz 05 gegen den FC Bayern live: Wer zeigt die Bundesliga heute im Stream?

Sky-Kunden haben außerdem die Möglichkeit, Sky Go ohne weitere Kosten zu nutzen und das Spiel somit per Live-Stream schauen zu können. Wer kein Abo besitzt, hat die Option, das Spiel per Sky Ticket zu buchen. Das wäre jedoch mit Kosten verbunden.

Über die jeweiligen Apps kann die Bundesliga-Begegnung auch auf Mobilgeräten und Smart-TVs angesehen werden.

Begegnung: 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München TV: Sky Sport Bundesliga 2 HD Live-Stream: Sky Go, Sky Ticket Live-Ticker: tz.de Highlights im Free-TV: ARD (ab 18.30 Uhr), ZDF (ab 23 Uhr)

Bundesliga heute im Live-Ticker: Mainz gegen Bayern auf tz.de

Sollte das Angebot von Sky nicht zur Verfügung stehen, können Fans alternativ in den Live-Ticker von tz.de reinschauen. Dort wird das Spiel mit allen wichtigen Szenen beschrieben. (ta)