„Mini-Boateng“ des FC Bayern: Innenverteidiger-Juwel soll bei den Profis durchstarten

U19-Kapitän

+ © IMAGO / Sven Simon Er gilt deutschlandweit als bester Innenverteidiger seiner Altersklasse: Tarek Buchmann. Hier am Ball im Test gegen Salzburg. © IMAGO / Sven Simon

Der FC Bayern München plant mit dem nächsten Jugend-Juwel. U19-Kapitän Tarek Buchmann soll in Zukunft fester Bestandteil des Profikaders werden.

München – Die Winterpause ist längst vorbei. Auch beim FC Bayern herrscht mittlerweile wieder Bundesliga-Alltag. Mit zwei 1:1-Unentschieden gegen Leipzig und Köln starteten die Münchner alles andere als gut in die heiße Phase der Saison. Doch auch jetzt schon schmieden Hasan „Brazzo“ Salihamidžić und seine Kaderplaner an der Bayern-Zukunft. Ein Name fällt dabei immer häufiger: Tarek Buchmann.

Der im Jahr 2005 geborene Innenverteidiger wechselte 2019 von der Augsburger Jugend an die Säbener Straße. Ab Sommer soll Buchmann fest im Profikader eingeplant werden, wie Sport1 berichtet. Im Trainingslager in Doha war der U19-Kapitän schon mit dabei. Auch im Test gegen Salzburg durfte Buchmann für gute 25 Minuten ran – und konnte Julian Nagelsmann voll überzeugen.

Tarek Buchmann: „Mini-Boateng“

Der 1,88 Meter große Buchmann gilt deutschlandweit als talentiertester Innenverteidiger in seiner Altersklasse, sagt Sport1-Chefreporter Kerry Hau. Mit 15 Jahren debütierte er in Deutschlands U16. Spielerisch überzeugt der gebürtige Augsburger durch seine Ruhe am Ball, mutiges Auftreten und aggressives Zweikampfverhalten. Am Campus nennen ihn seine Mitspieler und Trainer auch schon „Mini-Boateng“, da seine Spielweise an die des Weltmeister Jérôme Boateng erinnert.

Zurzeit macht Buchmann sein Abitur und kann deshalb nicht immer bei den Vormittags-Einheiten der Profis mittrainieren. Insgesamt lief der Innenverteidiger 31-mal für die Bayern-Junioren auf und erzielte ein Tor. Den Saisonstart der laufenden Serie verpasste er verletzungsbedingt (Außenbandriss). Seitdem aber führte Buchmann die U19 in zehn Spielen als Kapitän aufs Feld. Im Sommer dürfte mit dem Schritt in den Profikader auch der erste Profivertrag kommen. (Tim Hempfling)