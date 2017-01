2-2-1: Die tz enthüllt Ancelottis geheime Fitness-Formel

So will er das Team Triple-reif machen

Doha - Beim Bayern-Trainingslager in Doha will Coach Carlo Ancelotti die Grundlage für den Triple-Gewinn legen – und die tz enthüllt seine geheime Fitnessformel: 2-2-1!

Die FCB-Stars haben gut lachen. Während in Deutschland Sturmtief Axel mit eisigen Temperaturen durchs Land fegt, bereiten sich die Bayern in Katar bei strahlendem Sonnenschein auf die Rückrunde vor (hier unser Ticker). Viel mehr als das Wetter erinnert Philipp Lahm & Co. aber nicht an Urlaubsfeeling. Die Spieler schwitzen täglich für das Triple. „Beim FC Bayern willst du alles gewinnen, was möglich ist. Das ist ganz normal“, meint Robert Lewandowski. In Doha will Coach Carlo Ancelotti die Grundlage dafür legen – und die tz enthüllt seine geheime Fitnessformel: 2-2-1!

Der Italiener und sein Stab haben die Einheiten im Trainingslager im Drei-Tages-Rhythmus aufbereitet. Mittwoch und Donnerstag gab es jeweils zwei Trainings, am Freitag dann nur eine Einheit am Vormittag. 2-2-1! Samstag und Sonntag stehen wieder jeweils zwei Übungseinheiten auf dem Programm, am Montag müssen die Stars nur einmal am Nachmittag ran. Dienstag steht vor dem Testspiel gegen KAS Eupen (18 Uhr) am Vormittag eine letzte Einheit an, ehe es am Mittwoch zurückgeht. Auch die Belastungssteuerung der Spieler richtet sich nach diesem Rhythmus, wie die tz erfuhr. Auf vier intensive Trainings folgt am dritten Tag eine etwas lockerere Einheit. Der Faktor Fitness spielt für die Roten eine wichtige Rolle und wurde intern vor der Reise ins Trainingslager noch einmal thematisiert. In dieser Saison soll den Münchnern im Endspurt auf keinen Fall wieder die Puste ausgehen – so wie in den Spielzeiten zuvor. „In den vergangenen zwei Jahren hatten wir immer Probleme am Ende der Saison – auch mit der Kondition und den Verletzungen“, sagt Lewandowski. Kostete die fehlende Fitness die Bayern etwa den ganz großen Coup unter Pep Guardiola?

In der Triplesaison 2012/13 ließ Ex-Coach Jupp Heynckes die Spieler morgens noch vor dem Frühstück Laufeinheiten auf dem Gelände der Aspire Academy absolvieren. Unter Guardiola gab es das nicht mehr, auch Ancelotti greift nicht auf diese Maßnahme zurück. Auch in den Trainings am Nachmittag, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, legt er kein besonderes Augenmerk auf Ausdauerübungen. Reines Konditionsbolzen gibt es nicht – aber eine hohe Intensität bei den Einheiten. Ancelotti weiß, dass die Tage in Katar die einzige Möglichkeit sind, um mit seinen Stars an den Grundlagen zu arbeiten. Intern wird das Trainingslager als extrem wichtig angesehen. „Das ist eine ganz wichtige Woche für uns, denn danach haben wir viele Spiele vor uns. Deswegen werden wir hier hart arbeiten, um uns gut auf die entscheidende Saisonphase vorzubereiten“, erklärte Ancelotti. Ein Blick auf den Kalender der Bayern zeigt, dass nach der Rückkehr aus Doha nicht mehr viel Zeit bleibt. Nächsten Samstag geht es nach Düsseldorf zum Telekom Cup, in der Woche danach geht die Liga wieder los. Dabei müssen die Roten sogar schon am Freitag in Freiburg ran. Das CL-Finale in Cardiff steigt erst am 3. Juni – die Bayern brauchen also einen langen Atem. Dank Carlos Fitnessformel soll er bis in den Juni hinein reichen.

