Kroatisches Ausnahmetalent Lovro Zvonarek bei Bayern II: „Atmosphäre besser als in Kroatien“

Von: Tim Hempfling

Der 17-jährige Lovro Zvonarek feierte ein erfolgreiches Heimdebüt. Gegen Türkgücü München schoss er den zwischenzeitlich 1:1-Ausgleich und bereitete den 3:2-Siegtreffer vor. © IMAGO/Ulrich Wagner

Der FC Bayern sicherte sich schon letztes Jahr die Dienste des Ausnahmetalents Lovro Zvonarek. Der 17-jährige Kroate kommt zurzeit bei den kleinen Bayern zum Einsatz.

München - Am Sonntagnachmittag trafen die Bayern Amateure im Grünwalder Stadion auf Türkgücü München. Beim 3:2-Heimsieg fiel ein Spieler der Bayern besonders auf. Die Rede ist von Lovro Zvonarek, der bereits als „neuer Modric“ gehandelt wird und sein Heimdebüt in München feierte.

Bereits im September 2021 machte die Meldung die Runde, dass der FC Bayern München Zvonarek verpflichtet hat. Für den kroatischen Erstligisten Slaven Belupo kam der U-Nationalspieler auf 22 Einsätze mit vier Toren und zwei Assists. Zudem führte Zvonarek seine Mannschaft schon als Kapitän aufs Feld. Und das mit damals sage und schreibe 16 Jahren. Außerdem trug er sich mit 16 Jahren und 14 Tagen als jüngster Torschütze in die Geschichtsbücher der ersten kroatischen Liga ein.

Perfektes Heimdebüt für Lovro Zvonarek: ein Tor und einen Assist gegen Türkgücü

Seit Ende Juni dieses Jahres trainiert der „neue Modric“ bei den kleinen Bayern mit. Bei der 0:2-Auswärtsniederlage beim Aufsteiger SpVgg Ansbach spielte Zvonarek erstmals für die Amateure. Das deutlich erfolgreichere Debüt feierte er bei seiner Heimpremiere im Münchner Stadtduell gegen Türkgücü München. Der 17-Jährige markierte nicht nur den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleichstreffer, sondern bereitete auch noch den 3:2-Siegtreffer vor. Damit avancierte er zu einem der Matchwinner in der Partie.

Lovro Zvonarek: „Mannschaft hat mir sehr gut geholfen“

„Alles war super. Ich bin sehr glücklich über meinen ersten Sieg“, sagte der Youngster nach dem Spiel. Dabei überzeugte er auch mit gutem Deutsch, was für einen 17-Jährigen, der erst seit kurzen in München ist, schon außergewöhnlich ist. Der größte Unterschied zwischen der Regionalliga und der ersten kroatischen Liga ist nicht die spielerische Qualität, sondern etwas anderes. „Die Zuschauer sind super. Die Atmosphäre hier ist besser als in Kroatien“, sagt Zvonarek.

„Am Anfang war es bisschen schwierig für mich. Die Sprache, neue Leute und die neue Stadt“, sagt der Kroate zu seiner Anfangszeit in München. „Aber meine Mannschaft hat mir sehr geholfen. Und jetzt ist alles gut.“ Zu seinen Zielen sagt er nur, dass er immer „100 Prozent geben will.“ Und bei den Profis reinschnuppern möchte Zvonarek auch. Inwiefern Julian Nagelsmann mit ihm plant oder, ob eine Leihe eine Möglichkeit wäre, bleibt abzuwarten.