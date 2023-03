Ibrahimovic rastet aus – Kern: „Habe mich schon ein bisschen darüber gefreut“

Emotionales Derby gegen Unterhaching: Timo Kern musste in der Halbzeit den Platz verlassen. © Imago/Ulrich Wagner

Im Spiel gegen die SpVgg Unterhaching ging er Gelb-Rot gefährdet zur Halbzeit raus. Trotzdem ist Timo Kern die Stütze bei den Bayern Amateuren.

München - Seit dem Karriereende Nico Feldhahns und dem Abgang von Maximilian Welzmüller zur SpVgg Unterhaching ist Timo Kern der letzte Ü30-Spieler im Kader der kleinen Bayern. Die Rolle als Leader nimmt der 33-jährige Kapitän mehr als wahr. Mit acht Treffern und drei Vorlagen in der bisherigen Saison ist er einer der Top-Scorer bei den Amateuren. Im Interview bei FC Bayern.tv LIVE spricht er unter anderem über die Saison, das Trainingslager und den Sieg gegenüber Tabellenführer Haching.

„Für unsere Jungs war es ein super Reifeprozess gegen so gestandene Männer zu spielen“, sagt Kern zum Spiel gegen die SpVgg Unterhaching. In der dritten Minute der Nachspielzeit gelang Hyunju Lee dann doch noch der Lucky-Punch zum 2:1-Erfolg. „Ich habe mich extrem gefreut. Beim Jubeln war jeder dabei. Das zeigt auch, dass wir als Mannschaft echt zusammenstehen. Lee hat sich beim Jubeln dann noch ein bisschen wehgetan. Er lag ganz unten und hat einen Krampf bekommen.“

Timo Kern über Ibrahimovic-Rot: „Habe mich auch ein bisschen gefreut“

Einen weniger erfolgreichen Moment gab es aber auch: die Rote Karte von Arijon Ibrahimovic. „Das darf ihm nicht passieren“, sagt Kern. „Aber endlich sind mal Emotionen da. Das müssen die Jungs noch lernen. Ein bisschen habe ich mich aber schon über die emotionale Reaktion gefreut. Sonst sind solche Situationen oder Momente eigentlich rar.“

„Das Highlight der Wintervorbereitung“, wie es Kern nennt, war das Trainingslager in Belek in der Türkei. Der Amateure-Kapitän schwärmt: „Die Bedingungen waren Top. Vom Essen zu den Plätzen. Wir sind als Mannschaft auch noch ein Tick zusammengewachsen.“

FC Bayern Amateure: Hinrunde mit Höhen und Tiefen

Doch in der bisherigen Saison war nicht alles gut. Nach dem Sieg zu Saisonbeginn schwankten die Leistungen immer mehr und es kamen viele Unentschieden und Niederlagen dazu. „Durchschnittlich“, betitelt Kern die laufende Saison. „Wir haben nie so richtig konstant überzeugen können und haben erst als Mannschaft zusammenfinden müssen. Alles in allem war es eine Halbserie, aus der man lernen kann.“

Mit seinen Leistungen ist der gebürtige Hockenheimer auch nicht zufrieden. „Ich war körperlich nicht in der besten Verfassung. Ich will einfach daran anknüpfen, wie ich die Halbserie beendet habe. Seit Holger Seitz da ist, bin ich auch wieder torgefährlicher geworden.“ In den letzten drei Spielen vor der Winterpause erzielte Kern vier Tore. „Am Ende des Tages geht es darum, Spiele zu gewinnen und ich weiß, dass ich Spiele entscheiden kann.“