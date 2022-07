Kabadayi schießt FC Bayern II gegen Liefering zum Sieg - Amateure gewappnet für Saisonauftakt

Von: Sebastian Isbaner

Yusuf Kabadayi erzielte gegen Liefering einen Doppelpack. © Germann/ Eibner-Pressefoto / Imago images

Zum Saisonauftakt meldet sich der FC Bayern II fit für die Regionalliga. Nach dem 4:0 in Kufstein konnten die Münchner ihre Form gegen Liefering bestätigen.

München - Die Amateure des FC Bayern München zeigen sich vor dem Regionalligastart in guter Verfassung. Gegen den FC Liefering siegte der Vorjahres-Zweite mit 3:1. Dabei konnte sich einer ganz besonders in den Vordergrund drängen. Der Nachwuchs-Angreifer Yusuf Kabadayi steuerte zwei Treffer bei. Das zwischenzeitliche 2:0 erzielte Mamin Sanyang. Der Anschlusstreffer der Lieferinger gelang Karim Konate.

Yusuf Kabadayi: Doppelpacker bleibt bis 2024 bei den Bayern

Der 18-Jährige Kabadayi durchlief seit 2012 alle Jugendmannschaften des deutschen Rekordmeisters. In der vergangenen Saison spielte der Links-Außen abwechselnd für die U19 und die Amateure der Münchner. In der Regionalliga kam Kabadayi auf 18 Einsätze und steuerte sechs Scorer bei. Anfang des Jahres verlängerte der Youngster seinen Vertrag bei den Bayern bis 2024.

Trainer Martin Demichelis ist nicht nur mit seinem Doppeltorschützen zufrieden. Er lobt das ganze Team nach dem letzten Vorbereitungsspiel: „Die Jungs haben gegen einen guten Gegner ein gutes Spiel gemacht. Besonders in der ersten Halbzeit waren wir sehr dominant und haben viele gute Situationen kreiert. Insgesamt bin ich sehr zufrieden. Das war ein guter Abschluss der Vorbereitung“, wird der Übungsleiter der Bayern Amateure auf der Homepage des FC Bayern München zitiert.

FC Bayern München II: Vor Auftakt gegen Eichstätt - Amateure melden sich bereit für die Regionalligasaison

Am kommenden Wochenende startet dann die neue Regionalligasaison. Auch wenn Kapitän und Routinier Timo Kern den Aufstieg nicht als Ziel ausrufen wollte, ist die Marschroute der Bayern klar. Nach der verpassten Meisterschaft aus dem Vorjahr, als die Amateure im Aufstiegsrennen gegen die SpVgg Bayreuth den Kürzeren zogen, zählt der FC Bayern in diesem Jahr zum engen Favoritenkreis. Nach den Siegen gegen Kufstein und Liefering zeigt sich die Bundesliga-Reserve gewappnet für das erste Saisonspiel auf dem Weg Richtung 3. Liga.

FC Bayern Amateure: Offene Rechnung gegen Eichstätt aus dem Vorjahr

Zum Auftakt geht es zum VfB Eichstätt. Die Gastgeber kommen mit gemischten Gefühlen aus der Vorbereitung. Mit drei Siegen aus sieben Spielen, zuletzt mit einem 2:4 bei Bayernligist Ingolstadt II, läuft noch nicht alles rund beim VfB. Doch die Münchner seien gewarnt. In der vergangenen Spielzeit stolperten die Bayern im Herbst in Eichstätt mit 3:1. Diese offene Rechnung möchte die Elf von Martin Demichelis am Wochenende begleichen. Anpfiff der Partie ist um 17 Uhr. (Sebastian Isbaner)