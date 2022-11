FC Bayern hat Trainer-Wirbel satt: Seitz soll Stabilität bringen – und Profifußball

Von: Robert M. Frank

Der dritte Anlauf: Holger Seitz. Foto: dpa/Kirchner © dpa/Kirchner

Holger Seitz hat einen langfristigen Vertrag als Trainer der FC Bayern Amateure unterschrieben. Der Verein will endlich Kontinuität für seinen Nachwuchs.

München – Der Wechsel von Martín Demichelis zu seinem argentinischen Heimatclub River Plate zwang die Macher des FC Bayern mal wieder zum Handeln. Und auch wenn Nachwuchsleiter Jochen Sauer Verständnis für die Motive des Argentiniers aufbrachte – die vielen Wechsel auf dem Trainerstuhl der zweiten Mannschaft ist nicht nach dem Geschmack der Verantwortlichen, „Wir brauchen auch mal wieder für unsere Spieler Stabilität. Am Ende ist die Hauptaufgabe, Spieler zum Profi zu machen und nicht Trainer auszubilden“, meinte Sauer. „Dort wahnsinnig viele Wechsel zu haben, die natürlich immer eine Unruhe bringen, ist schwierig.“

Nach nun fünf Trainern in knapp sechs Jahren soll das Stühlerücken nun mit dem neuen Trainer Holger Seitz wieder ein Ende finden. Seitz, der sein drittes Engagement bei den Amateuren startet und dafür seine Position als sportlicher Leiter beim FCB aufgab, soll nicht nur für eine neue Kontinuität auf der Trainerposition des derzeitigen Fünften der Regionalliga Bayern stehen. Der 48-Jährige wurde als Wunschkandidat für die Lösung eines nicht ganz einfachen Problems auserkoren: Er soll die Mannschaft auch wieder in erfolgreichere Zeiten führen.

Vor diesem Hintergrund macht die Entscheidung Sinn. „Da kommst Du automatisch auf einen Trainer, der schon lange hier ist, der diese Mannschaft kennt und der die U23 schon trainiert hat. Er ist mit der Mannschaft aufgestiegen und kennt die Regionalliga“, begründet Sauer die Entscheidung.

In den kommenden drei Spielen bis zur Winterpause soll das Trainerteam um Seitz in gleicher Besetzung bestehen bleiben. Erst in der Winterpause wolle man sich über eventuelle Personalwechsel Gedanken machen. Mit Seitz am Ruder will der Verein, alsbald in den Profifußball zurückzukehren. „Die Qualität soll so hoch sein, dass sich kein Mensch gegen die 3. Liga wehrt“, betont Sauer.

Mit Erfolgen kennt sich Seitz bestens aus. Bereits 2019 war er mit den kleinen Bayern als Trainer in die 3. Liga aufgestiegen. Der Niederbayer strahlt für seinen dritten Anlauf entsprechend Zuversicht aus. „Die Spielkontrolle und die Zielstrebigkeit im Ballbesitz haben mir sehr gut gefallen, aber was die Anzahl der Tormöglichkeiten und den Zug zum Tor angeht, gibt es Verbesserungspotential“, sagte Seitz bei FC Bayern.tv. (Robert M. Frank)