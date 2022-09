Mané-Spezl feiert Traumdebüt: Erster Ballkontakt, erstes Tor für den FC Bayern

Desiré Segbe (r.) feierte gegen den SV Heimstetten sein Debüt für den FC Bayern II. © Imago/Mladen Lackovic

Dieses Debüt ist nicht zu toppen: Mit dem ersten Ballkontakt für den FC Bayern München II erzielte der 29-jährige Desiré Segbe Azankpo direkt sein erstes Tor.

München - Keine Minute benötigte der enge Freund Sadio Manés, der zuletzt in der zweiten rumänischen Liga aktiv gewesen war, um die zuvor sechsmal in Serie sieglosen kleinen Bayern am Samstag in Führung zu bringen (1.). Damit gab er zugleich die Richtung vor: In einer völlig einseitigen Partie machten Grant-Leon Ranos (12., 42.), Luca Denk (34.) und Kapitän Timo Kern (51., FE; 69.) in der Folge das halbe Dutzend voll, das Tabellen-Schlusslicht aus Heimstetten war komplett überfordert gegen den FC Bayern München II.

„Wir wollen immer alles spielerisch lösen“, monierte der schwer genervte SVH-Coach Christoph Schmitt nach dem Abpfiff, „sind aber nicht bereit, Zweikämpfe zu führen“. Sein Pendant Martin Demichelis hatte seine Startelf zwischen den beiden Youth-League-Spielen der U19, für die die „Bayern-Amateure“ etliche Spieler abstellen, im Vergleich zur 0:1-Niederlage in der Vorwoche bei Augsburg II auf gleich acht Positionen verändert und honorierte, dass „die Mannschaft, die heute auf dem Feld stand, ihre Chance genutzt hat“. Auch dass der Nachwuchs des Rekordmeisters in dieser Spielzeit den Aufstieg schon verspielt hat, wollte Nachwuchsleiter Jochen Sauer so nicht stehen lassen. „Unter die ersten Drei wollen wir schon noch kommen“, gab der 50-Jährige als Zielsetzung aus, „und dann weißt du ja nie, was in dieser engen Liga passiert“.

Eine weitaus größere Herausforderung steht indes dem SVH bevor. Mit bereits 30 Gegentreffern stellt der Tabellenletzte die mit Abstand schwächste Defensive der Liga, er wolle, kündigte Schmitt an, seine Mannschaft künftig „nicht mehr in Watte packen“. Denn „fußballerisch“, ist er überzeugt, „sind wir besser als einige andere Mannschaften der Liga“, darüber aber vergesse sein Team allzu oft „das A und O, das nun mal verteidigen heißt“. Im Heimspiel am Freitag gegen Greuther Fürth II ist die Schmitt-Elf fast schon zum Siegen verdammt, um nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren. Bayern II gastiert zeitgleich in Burghausen und möchte dort die jüngste Negativserie endgültig vergessen machen. (kik/mh)