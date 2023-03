Krätzig und Fust bleiben beim FC Bayern: Talente-Duo verlängert vorzeitig

Von: Robin Hieke

Frans Krätzig (l.) und Leon Fust verlängern ihre Verträge beim FC Bayern München. © Imago/foto2press

Frans Krätzig und Leon Fust verlängern ihre Verträge und bleiben den Bayern-Amateuren erhalten. Halil Altintop schwärmt von den Youngstern.

München – Nachwuchstalente Frans Krätzig (20) und Leon Fust (20) haben ihre Verträge vorzeitig bis 2025 verlängert. Die 20-jährigen bleiben somit am FC Bayern Campus. Das gab der Rekordmeister am Dienstag per Pressemitteilung bekannt.

„Frans hat die letzten Spiele voll überzeugen können, aber auch Leon hat bei seinen Einsätzen immer wieder sein Potential angedeutet.“

Der neue sportliche Leiter des FC Bayern Campus, Halil Altintop, freut sich über die Verlängerung der beiden Youngster. Er begrüßt es, dass sie sich für eine Verlängerung beim FC Bayern entschieden haben. Er ist überzeugt von ihrem Potential und ist gespannt auf die Entwicklung von Krätzig und Fust beim FC Bayern. „Frans und Leon spielen schon seit einigen Jahren für unsere Nachwuchsmannschaften und sind aktuell fester Bestandteil des Kaders unserer Amateure“, sagt Altintop, „Frans hat die letzten Spiele voll überzeugen können, aber auch Leon hat bei seinen Einsätzen immer wieder sein Potential angedeutet. Wir freuen uns, dass sie auch die nächsten Schritte ihrer Entwicklung mit uns gehen werden.“

Krätzig und Fust sind schon lange teil des Bayern-Campus

Während Leon Fust 2016 von der SpVgg Kaufbeuren nach München wechselte, schloss sich Frans Krätzig ein Jahr später dem FC Bayern an. Er kam vom 1. FC Nürnberg und durchlief anschließend, zusammen mit Leon Fust, die U15, U17 und U19 der Münchener. In seiner ersten Saison in der Regionalliga kommt Krätzig auf 19 Spiele (ein Assist). Eigentlich spielt er im offensiven Mittelfeld, kam zuletzt aber häufiger als Linksverteidiger zum Einsatz.

Leon Fust stammt aus dem Allgäu. Er kommt in dieser Saison auf neun Spiele (ein Tor). Aufgrund einer Verletzung hat er nach der Winterpause jedoch noch kein Spiel bestritten.

Eine der ersten Handlungen von Halil Altintop in seiner neuen Position

Seit Freitag ist bekannt, der FCB hat einen neuen sportlichen Leiter. Halil Altintop. Der ehemalige Bundesliga-Profi übernimmt die neue Aufgabe am Campus und packt gleich mit an. (Robin Hieke)