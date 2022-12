Urlaub, Katar, Testspiel: So geht es für die WM-Fahrer des FC Bayern weiter

Von: Antonio José Riether

Einige Bayern-Spieler sind noch bei der WM dabei. Kurz nach dem Jahreswechsel beginnt für die Münchner bereits die Vorbereitung auf die Rückrunde. Und wieder geht es nach Katar.

München – Noch bis Sonntag, 18. Dezember, läuft die Weltmeisterschaft in Katar. In drei der vier verbliebenen Mannschaften finden sich Profis des FC Bayern, Dayot Upamecano, Kingsley Coman und Benjamin Pavard stehen mit Frankreich im Finale, der Kroate Josip Stanisic und Marokkos Noussair Mazraoui spielen um den dritten Platz. Nach dem letzten WM-Wochenende geht auch für die fünf Akteure ein langes Jahr zu Ende, auch für sie steht der Urlaub bevor. Kurz nach Neujahr geht es jedoch wieder weiter.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Stadion: Allianz Arena Trainer: Julian Nagelsmann Präsident: Herbert Hainer

FC Bayern: WM-Fahrer im Urlaub – Trainingsauftakt Anfang Januar

Während der Weltmeisterschaft fand bereits eine kleine Trainingsgruppe an der Säbener Straße zusammen, die von Ende November bis zum 9. Dezember unter der Leitung von Cheftrainer Julian Nagelsmann trainierte. So kehrten Ryan Gravenberch, Marcel Sabitzer, Mathys Tel, Paul Wanner sowie Keeper Johannes Schenk – also jene Spieler, die nicht am Katar-Turnier teilnahmen – nach einer Urlaubspause auf den Trainingsplatz zurück.

Danach stand für die Daheimgebliebenen die nächste Erholungsphase an, die gesamte Mannschaft versammelt sich erst kurz nach dem Jahreswechsel wieder. Am 3. Januar bittet Nagelsmann, der sich derzeit in den Vereinigten Staaten aufhält, sein Team zur Vorbereitung auf die Rückrunde auf den Trainingsplatz.

Julian Nagelsmann erwartet seine Spieler am 3. Januar zurück auf dem Trainingsplatz. © Sven Hoppe/dpa

Kurz nach der WM: FC-Bayern-Profis fahren ins Trainingslager nach Katar

Am 6. Januar, also drei Tage nach dem Trainingsauftakt, steht dann bereits die nächste Katar-Reise für die meisten Bayern-Profis auf dem Programm. Bis zum 12. Januar werden die Münchner im WM-Gastgeberland ihr geplantes Trainingslager abhalten, besonders angesichts des endenden Sponsoringvertrags mit dem katarischen Staatsunternehmen Qatar Airways könnte die Reise von hoher Bedeutung sein.

Bereits am Tag nach der Ankunft aus Katar dürfen die Bayern-Profis wieder das tun, was sie am besten können: spielen. Am FC Bayern Campus empfängt am 13. Januar der Rekordmeister den österreichischen Champions-League-Teilnehmer Red Bull Salzburg zum hochklassigen Testspiel.

Jahresauftakt des FC Bayern 2023: Nach RB Salzburg folgt RB Leipzig

Nur eine Woche nach dem bislang einzigen geplanten Vorbereitungsspiel gegen Salzburg folgt bereits die nächste Partie gegen einen Vertreter der Red-Bull-Clique. Beim Bundesliga-Auftakt der Bayern bei RB Leipzig am 20. Januar geht es jedoch wieder um Zählbares.

Aktuell führt der FCB die Bundesliga-Tabelle nach 16 Spieltagen mit vier Punkten vor dem SC Freiburg an, Leipzig liegt mit sechs Punkten Rückstand auf die Spitze auf Rang drei. Sollten die Münchner gegen den direkten Konkurrenten aus Sachsen gewinnen, wäre dies bereits ein Ausrufezeichen im Kampf um die Meisterschaft. (ajr)