„So den Hintern aufgerissen“: FC Bayern verlangt frechen Preis für besonderen Trainingsanzug

Teilen

Retro ist in – und beim FC Bayern München scheinbar auch richtig teuer. Ein Retro-Jogginganzug war im offiziellen Webshop für 400 Euro ausgelobt. Manche Fans zeigten sich entrüstet.

München – Rekordpreise beim deutschen Rekordmeister: Anlässlich seines 123. Geburtstages stellte der FC Bayern München einen Retro-Trainingsanzug in seinen Online-Shop. Knapp 400 Euro, exakt 399,95 Euro, kostete der feine weiß-rote Zwirn, der offenbar auch im Rekordtempo ausverkauft war.

Stylish, aber teuer: Der Retro-Anzug der Bayern anlässlich ihres 123. Geburtstages. © FC Bayern München/fcbayern.com

Retro-Trainingsanzug zum 123. Geburtstag des FC Bayern

Eine Erklärung für die geforderte Summe im Online-Shop: Der teure Trainingsanzug anlässlich des ungeraden Jubiläums der Münchener war limitiert – nämlich auf gerade einmal 115. Exemplare. Darüber hinaus war den Bayern offenbar der Aspekt der Nachhaltigkeit wichtig, der Anzug bestand zu 48 Prozent aus recyceltem Polyester und zu 52 Prozent aus Baumwolle.

Was die Kaufbereitschaft der FCB-Anhänger sicherlich zusätzlich angekurbelt haben dürfte, war der Hinweis, dass alle Online-Käufer, die am 27. Februar zuschlugen, zusätzlich zum Retro-Anzug einen Gratis-Schal erhielten. Hier kostet die derzeit günstigste Variante im Web-Shop der Nagelsmann-Elf 17,95 Euro.

Werder, FC Bayern und Co.: So teuer sind Bier und Bratwurst bei den 18 Bundesliga-Clubs Fotostrecke ansehen

Gemischte Reaktionen in den sozialen Medien

Teils belächelt wurden die Preise für die Retro-Sportkluft in den sozialen Medien. Via Twitter kommentierte beispielsweise ein User augenzwinkernd: „Der FCB hat sich in den letzten Jahren eben so den Hintern aufgerissen und für 340 Euro ein so tolles Stadion hingestellt, das muss durch einen 400 Euro-Trainingsanzug refinanziert werden.“

Auf Facebook hielt wiederum das Mitglied einer FC Bayern-Gruppe fest: „Der Anzug ist mega, endlich mal einer, den man auch anziehen kann. Endlich mal salonfähig.“ Aber auch dieser User kritisierte letztendlich den Preis und forderte von den FCB-Verantwortlichen sogar eine Obergrenze für Merchandise-Artikel. Ob die Käufer den Anzug nun wirklich zum Trainieren oder eher für andere Anlässe nutzen, ist freilich unklar. Sicher können sich die Münchener allerdings sein, dass sie sich auch in Zukunft auf ihre Fans verlassen können.