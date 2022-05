FC Bayern: Mehrere Monate Pause - Torwart-Talent Hülsmann lange verletzt

Von: Moritz Bletzinger

Kann im Sommer nicht Fußballspielen: Tom Ritzy Hülsmann. © Markus Fischer/Imago

Tom Ritzy Hülsmann kann mehrere Monate nicht spielen. Der U19-Keeper des FC Bayern München verletzte sich im letzten Heimspiel der Saison.

München - Die Saison ist für Tom Ritzy Hülsmann vorzeitig beendet. Der 18-jährige Keeper des FC Bayern München zog sich eine Hüftverletzung zu, die ihn mehrere Monate außer Gefecht setzen wird.

Das teilt der FC Bayern auf seiner Website mit. Im U19-Bundesligaspiel gegen den FC Heidenheim musste Hülsmann kurz nach der Halbzeit vom Platz. Er hatte sich ohne gegnerische Einwirkung verletzt. Was genau hinter der Hüftblessur steckt, teilt der Verein allerdings nicht mit.

FC Bayern München: Keeper mit viel Verletzungspech - nun auch Tom Hülsmann verletzt

Die Torhüter des deutschen Rekordmeisters scheinen in dieser Spielzeit vom Pech verfolgt. Johannes Schenk fiel in der Hinrunde mit einer Handverletzung aus, Manuel Kainz muss am Knie operiert werden.

Umso mehr Spielzeit bekam Hülsmann bis dato. 14 mal stand er in der A-Junioren-Bundesliga im Tor, viermal in der Youth League, einmal im Junioren-DFB-Pokal und sogar dreimal für die FC Bayern Amateure in der Regionalliga.

FC Bayern München: A-Junioren beenden Bundesliga-Saison auf Platz neun

Die Saison der A-Junioren des FC Bayern ist mittlerweile schon vorbei. Nach dem Heimspiel gegen den FC Heidenheim trat der FC Bayern am 30. April noch ohne Hülsmann bei den Offenbacher Kickers an. Im Tor stand der 17-jährige Timon Dressel. Beide Spiele verlor der FCB mit 2:3 und geht mit einer Serie von vier Niederlagen als Tabellenneunter in die Sommerpause. Um die deutsche Meisterschaft spielen die Junioren des FC Augsburg gegen Hertha BSC, Borussia Dortmund und den FC Schalke 04. (moe)