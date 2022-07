„Wird uns leider verlassen“: Salihamidzic bestätigt Abgang von Bayern-Talent

Von: Sascha Mehr

Hassan Salihamidzic, Sportvorstand des FC Bayern München. © Frank Hoermann / SVEN SIMON/Imgo

Der FC Bayern München verliert einen Offensivspieler. Den Nachwuchs-Akteur zieht es offenbar zu Juventus Turin oder den FC Barcelona.

München - Der FC Bayern München hat einen Abgang zu verzeichnen. Kenan Yildiz, bis Ende der vergangenen Saison für die U19 des deutschen Rekordmeisters aktiv, wird nicht mehr an die Säbener Straße zurückkehren. Sein Vertrag lief zum 30. Juni aus, der FC Bayern hatte aber noch Hoffnung, sich mit dem großen Talent auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit einigen zu können. Daraus wird aber nichts, Yildiz kehrt dem Verein den Rücken und orientiert sich um.

„Yildiz ist ein junger talentierter Spieler, den wir gerne weiter auf seinem Weg begleitet hätten. Seinen finanziellen Forderungen konnten und wollten wir allerdings nicht entsprechen. Deshalb wird Yildiz uns leider verlassen“, sagte Hasan Salihamidzic, Sportvorstand des FC Bayern München, zum Abgang des talentierten Offensivspielers.

FC Bayern München verliert Nachwuchsspieler

Kenan Yildiz wurde in Regensburg geboren und begann beim SV Sallern Regensburg mit den ersten Schritten im Fußball. 2011 schloss er sich der Jugend des SSV Jahn Regensburg an, bevor sich der FC Bayern München 2012 die Dienste des Talents sicherte. Yildiz durchlief die gesamte Nachwuchsabteilung an der Säbener Straße bis zur U19, in die er Anfang Januar 2022 befördert wurde. Nun endet aber der Weg des 17-Jährigen beim FC Bayern München.

Kenan Yildiz im Trikot des FC Bayern München. © IMAGO/Germann/ Eibner-Pressefoto

Der italienische Transferexperte Fabrizio Romano berichtete kürzlich, dass es namhafte Interessenten gibt, die Kenan Yildiz gerne verpflichten würden. Mit dem FC Barcelona würden bereits Gespräche laufen und auch Juventus Turin ist offenbar gut im Rennen um den Offensivspieler. Nach Informationen von Sport1 ist der Wechsel zum italienischen Top-Klub nun schon fix. Yildiz unterschreibt offenbar einen Dreijahresvertrag.

FC Bayern München: Yildiz vor Wechsel zu europäischem Top-Klub

In der abgelaufenen Saison absolvierte Kenan Yildiz 20 Pflichtspiele für den Nachwuchs des FC Bayern München, in denen er sechs Treffer erzielte und weitere acht vorbereiten konnte. International sammelte der 17-Jährige Erfahrungen in der türkischen U17-Nationalmannschaft, bei der er auf zehn Einsätze kam und drei Tore erzielen konnte.

