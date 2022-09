Ärger beim FC Bayern? Unzufriedene Stars sollen intern schon Druck gemacht haben

Von: Stefan Schmid

Eigentlich hätte der souveräne Auftritt des FC Bayern bei Inter Mailand für Ruhe sorgen sollen in München, aber schon früh in der Saison gibt es interne Spannungen.

München - Nach zwei Unentschieden in der Liga (1:1 gegen Union Berlin und Gladbach) folgte der ungefährdete Sieg des FC Bayern zum Champions-League-Auftakt bei Inter Mailand. Während sich bei den Fans damit die ersten Sorgenfalten wieder glätteten, werden Bayern-Trainer Julian Nagelsmann neue Anlässe geliefert, keine Entspannung zu verspüren. Erste Akteure des Star-Ensembles von der Säbener Straße sollen mit ihren geringen Einsatzzeiten unzufrieden sein und dies intern bereits kundgetan haben.

Spannungen im Bayern-Mittelfeld

Dass es in dieser Saison beim deutschen Rekordmeister Härtefälle bei der Nominierung der Startelf geben würde, war schnell klar, denn vor allem das Mittelfeld ist qualitativ hochwertig und breit besetzt. Mit der Rückkehr von Leon Goretzka, der nach drei Kurzeinsätzen unmissverständlich Anspruch auf einen Platz in der Startelf anmeldet, verschärft sich auch die Konkurrenzsituation im defensiven Mittelfeld. Nachdem, wie Sport1 berichtet, seine Reservistenrolle nach auskurierter Knieverletzung für Goretzka noch „nachvollziehbar“ war, sieht er sich „jetzt wieder bereit zu starten“.

Zuletzt schien im Kampf um den Platz neben Joshua Kimmich der Österreicher Marcel Sabitzer die Nase vorne zu haben. Ryan Gravenberch, Neuzugang von Ajax Amsterdam, blieb da – trotz starker Auftritte – nur die Bank. Dessen Unzufriedenheit dürfte sich mit der Rückkehr von Goretzka nun noch eher verstärken. Aber auch Noussair Mazraoui, ebenfalls aus Amsterdam geholt, kann mit seiner bisherigen Spielzeit nicht zufrieden sein. Damit könnten die beiden Neuzugänge sicherlich zwei derer sein, die intern auf mehr Spielzeit gepocht haben sollen.

Nagelsmann als Moderator gefragt

Von Julian Nagelsmann erfordert die Situation mit dem breiteren Kader als letzte Saison jetzt das Zeigen von Qualitäten abseits seines Kerngeschäfts der Trainingsgestaltung und der taktischen Ausrichtung. Er ist jetzt als Moderator gefragt, der auch mal auf unzufriedene Spieler zugeht und für seine Entscheidungen bezüglich der Startaufstellung auch kommunikativ einsteht.

Allerdings schon auf der Pressekonferenz vor dem Duell gegen Inter Mailand ließ der Bayern-Trainer die Reservisten zukünftig auf mehr Spielzeit hoffen. „Wenn man den Rhythmus der letzten Tage und der künftigen Wochen sieht, werden wir immer wechseln“, so Nagelsmann. Möglicherweise wird sich also das Problem der unzufriedenen Stars, dem straffen Spielplan geschuldet, in Luft auflösen. Von den Planungen des Trainers ausgenommen wird zunächst Kingsley Coman sein, der sich im Abschlusstraining vor der Partie gegen Stuttgart verletzte. (sch)