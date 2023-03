„Das gibt es sonst nirgends“: Mitglied ist begeistert von FC-Bayern-Aktion

Von: Marius Epp

Oliver Kahn und Herbert Hainer gratulieren per Videobotschaft jedem Bayern-Mitglied „persönlich“. © Screenshot FC Bayern

Ein Bayern-Fan ist begeistert von einem „persönlichen“ Geburtstagsgeschenk des FC Bayern. Oliver Kahn und Co. gratulieren ihm zum Geburtstag.

München – Stell dir vor, du bist Bayern-Fan und hast Geburtstag – und zu deinen Gratulanten zählen Oliver Kahn, Thomas Müller und Joshua Kimmich. Diese Ehre wird seit Längerem vielen Bayern-Fans zuteil. Der Verein verschickt per Mail personalisierte Geburtstagsgrüße an seine Mitglieder.

Der Österreicher Gerald Stutz ist großer Bayern-Fan und freute sich sehr, ein solches Video zu seinem Geburtstag zugeschickt bekommen zu haben. Auf seiner eigenen Homepage teilte er den Clip. „An meinem 59. Geburtstag bekam ich vom FC Bayern München eine E-Mail mit einem Link zu folgendem Video“, leitet er ein.

FC Bayern macht Fans mit Aktion glücklich: „Gibt es sonst nirgends“

„Und das ist genau der Grund, warum ich FC-Bayern-Mitglied bin. So wird auf seine Mitglieder, Fans und Fanclubs geschaut und das gibt es sonst nirgends“, ist er begeistert. „Natürlich ist es ein automatisch erstelltes Video, aber bei knapp 300.000 Mitgliedern muss auch dies organisiert werden.“

In dem Video wird der Fan auf eine Reise durchs FC-Bayern-Museum mitgenommen. In Teilen des Clips ist dann der Name des jeweiligen Bayern-Mitglieds eingearbeitet – so entsteht automatisch ein personalisiertes Video. Ein wenig unglücklich: Zu Beginn des Clips gratuliert noch der mittlerweile freigestellte Julian Nagelsmann. Der Trainerwechsel stellt auch die Marketing-Abteilung vor Herausforderungen.

Bayern-Stars und -Bosse gratulieren Fans per Videobotschaft zum Geburtstag

In der Folge gibt es dann auch noch Glückwünsche von Leroy Sané, Linda Dahlmann, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Thomas Müller, Oliver Kahn und Herbert Hainer. Über das Video haben sich sicherlich einige Bayern-Mitglieder gefreut, auch wenn es natürlich nicht für jeden individuell angefertigt worden ist, sondern vermutlich ein Algorithmus dahintersteckt.

Apropos Algorithmus: Momentan sorgt der Chatroboter ChatGPT weltweit für Aufsehen – auch in der Sportwelt.