Letzte Einheit bei Teampräsentation? Bayern-Star vor Abgang

Von: Hanna Raif

Teilen

Alexander Nübel (re.) steht kurz vor eine Leihe zum VfB Stuttgart. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Alexander Nübel nahm beim FC Bayern München an der Teampräsentation teil. Seine Leihe zum VfB Stuttgart steht aber dennoch kurz bevor.

München – Die Torhüter des FC Bayern waren die ersten, die am Sonntag vor 45.000 Zuschauern vorgestellt wurden – und, ja, Alexander Nübel war auch mit dabei. Er stellte sich artig neben Sven Ulreich und Yann Sommer in die Reihe und musste lange dort verharren, ehe der gesamte Kader präsentiert wurde.

Alexander Nübel Geboren: 30. September 1996 (Alter 26 Jahre) in Paderborn Bisherige Vereine im Profibereich: SC Paderborn, FC Schalke 04, FC Bayern München, AS Monaco (Leihe) Vertrag beim FC Bayern bis: Juni 2025 Marktwert (laut transfermarkt.de): 8 Millionen Euro

FC Bayern: Nübel-Leihe zum VfB Stuttgart steht bevor

Aber was dazu gehört, gehört dazu – und allzu viele Auftritte in diesem Trikot, das der 26-Jährige eigentlich nicht mehr tragen will, werden nicht mehr folgen. Schon am Sonntag hielten sich die Gerüchte, dass der abwanderungswillige Keeper in der Allianz Arena gar nicht mehr dabei sein würde, hartnäckig.

Der Deal mit dem VfB Stuttgart ging dann aber doch nicht so schnell über die Bühne wie erhofft. Details sind noch zu klären, die Rahmendaten aber sollen seit dem Wochenende stehen: Gerüchten zufolge kassieren die Bayern eine Leihgebühr von rund einer Million Euro. Für Nübel ist es die zweite Leihe nach zwei Jahren in Monaco. Und womöglich am Sonntag die letzte Trainingseinheit. (hlr)