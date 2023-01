„Im Fußball kann alles passieren“: Alexander Nübel schließt Winter-Wechsel nach München doch nicht aus

Von: Antonio José Riether

Eigentlich hatte Alexander Nübel dem FC Bayern bereits eine klare Absage für einen Wechsel in diesem Winter erteilt. Nun schlug der verliehene Keeper ganz andere Töne an.

Monaco – Seit mehr als einem Monat sucht der FC Bayern nach einem geeigneten Ersatz für den verletzten Stammtorhüter Manuel Neuer. Bereits kurz nach dem Ski-Unfall des 36-Jährigen kontaktierten die Münchner die AS Monaco bezüglich einer Rückkehr von Alexander Nübel, allerdings ließ der französische Erstligist die Bayern abblitzen. Auch Nübel ließ durchblicken, dass er nicht viel von einem Wechsel halten würde. Nun schloss er allerdings einen Transfer im Winter nicht völlig aus.

Alexander Nübel Geboren: 30. September 1996 in Paderborn Verein: AS Monaco (ausgeliehen bis Juni 2023) Vertrag beim FC Bayern: Bis Juni 2025 Pflichtspiele für den FC Bayern: 4 Pflichtspiele für die AS Monaco: 75

FC Bayern: Alexander Nübel schob einem Wechsel im Dezember noch einen Riegel vor

Erst Ende Dezember beendete Nübel die Diskussionen um eine mögliche vorzeitige Rückkehr nach München noch selbst. „Es macht wenig Sinn, dass ich zurückkomme“, meinte der 26-Jährige gegenüber Bild. Auch sein aktueller Verein blockte die Vorstöße des FC Bayern ab. Allerdings wurde Nübel bei einer Presserunde am Freitag vor dem Ligue-1-Heimspiel gegen den AC Ajaccio auf seinen Verbleib angesprochen und antwortete ganz anders als noch vor zwei Wochen.

Die Gerüchte um seine Person bezeichnete Nübel als „normal“ und verwies auf seinen Vertrag beim FC Bayern, der noch bis Sommer 2025 läuft. „Im Moment bin ich ein Monaco-Spieler und das ist das Wichtigste. Wir haben eine schwierige Rückrunde der kommenden Saison“, sagte der Paderborner.

Alexander Nübel wurde bei einer Pressekonferenz am Freitag auch zu einer Bayern-Rückkehr im aktuellen Transferwinter befragt. © Mandoga Media/imago-images

Alexander Nübel will keine Versprechen geben – „Im Fußball kann alles passieren“

Angesprochen auf einen „hundertprozentig sicheren Verbleib in Monaco“ bis zum Ende der Saison und die Möglichkeit, noch in diesem Winter nach München zurückzukehren, gab Nübel jedoch eine überraschende Antwort. „Das Transferfenster ist bis Ende Januar geöffnet, im Fußball kann alles passieren“, entgegnete der ehemalige U21-Nationaltorhüter dem Fragesteller. Erst am 31. Januar endet die Wechselperiode.

Nübel bezog sich in der Folge auch auf die AS Monaco, die in der aktuellen Situation am längeren Hebel sitzt und sich klar gegen eine Freigabe entschied. „Die Entscheidung liegt am Ende bei Monaco, sie haben die Rechte für den Winter und entscheiden erst einmal, dass ich hier spiele“, so Nübel, der ergänzte: „Sie haben mir gesagt, dass sie mich im Winter nicht aufgeben wollen“.

Verliehener Alexander Nübel: „Habe keine Gesprächen mit den Bayern geführt“

Zudem deutete der Stammtorhüter der Monegassen an, mit seinem Klub in Deutschland derzeit keinen richtigen Kontakt zu pflegen. „Ich habe keine Gespräche mit den Bayern geführt. Ich bin glücklich hier und deshalb bin ich immer noch hier“, ließ Nübel die Pressevertreter wissen. Wieso er trotz seiner Aussagen in der jüngsten Vergangenheit die Türe für einen Wechsel im Winter noch einen Spaltbreit offen ließ, ist unklar.

Dass Nübel noch einmal zum Thema wird, ist so gut wie ausgeschlossen, denn die AS Monaco baut offensichtlich auf den Keeper und sich will mithilfe seiner Paraden für einen europäischen Wettbewerb qualifizieren. Die Bayern hingegen brauchen noch in diesem Monat eine Lösung für ihr Torwart-Problem. Aktuell pokert der Rekordmeister noch mit Top-Kandidat Yann Sommer, von Kevin Trapp gab es zuletzt eine klare Absage. (ajr)