Nübel-Ansage in Richtung Bayern-Bosse: „Das mache ich sicher nicht“

Von: Andreas Schmid

Teilen

Alexander Nübel (li.) und Manuel Neuer zusammen beim FC Bayern wird es wohl nicht mehr geben. Derzeit ist Nübel in Monaco geparkt. (Archivfoto) © Frank Hoermann/Imago

Alexander Nübel ist vom FC Bayern noch ein Jahr verliehen. Liegt seine Zukunft in München? „Auf keinen Fall komme ich zurück, wenn Manu noch da ist.“

München/Monaco - Der Champions-League-Dienstag hat es wieder einmal gezeigt: Manuel Neuer ist nach wie vor ein Weltklasse-Keeper. Der Bayern-Kapitän parierte stark gegen Pedri und Lewandowski und bewahrte seine Münchner damit vor dem Rückstand. Eine Torwartdebatte gibt es bei den Roten damit freilich nicht, zumindest nicht im klassischen Sinne. Diskussionen gibt es lediglich um einen Keeper, der aktuell gar nicht da ist: Alexander Nübel.

Nübel will nicht zu Bayern zurück, wenn Neuer spielt: „Auf keinen Fall“

Nübel ist seit vergangenen Sommer an die AS Monaco verliehen. In München sah der Ex-Schalker keine Chancen auf Einsätze. Gerade einmal vier Spiele absolvierte der gebürtige Paderborner im Bayern-Dress. Im Fürstentum ist das anders: Nübel ist Stammspieler und „sehr glücklich“ in Monaco, wie er nun im Kicker-Interview erzählte. Außerdem spüre er „ein riesiges Vertrauen“. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten spielt Nübel bisher eine ordentliche Saison.

Stammspieler in Monaco: Nübel bremst Lyons Lacazette aus und sichert der AS einen 2:1-Sieg. In der französischen Ligue 1 ist Monaco Siebter. © IMAGO/Norbert Scanella

Was bedeutet das für Nübels weitere Karriere? 2023 läuft sein Vertrag in Monaco aus, dann geht es eigentlich zurück nach München. Dort ist der Kontrakt von Konkurrent Neuer noch bis 2024 datiert. Der Rückkehrer wäre aller Voraussicht nach wieder nur die Nummer 2 - keine Option für Nübel. „Auf keinen Fall kommt für mich infrage, dass ich zurückkomme, wenn Manu noch da ist. Das mache ich sicher nicht, das kann ich ausschließen, dass ich mich bei Bayern noch einmal auf die Bank setze.“

Alexander Nübels bisherige Spiele für den FC Bayern München

Oktober 2020: 1. FC Düren - FC Bayern (0:3)

Dezember 2020: Atletico Madrid - FC Bayern (1:1)

März 2021: FC Bayern - Lazio Rom (2:1)

Mai 2021: SC Freiburg - FC Bayern (2:2)

Im Video: Was wird aus Nübel?

Alexander Nübel: Derzeit „relativ wenig“ Kontakt mit Bayern

Generell zeigt sich der frühere Juniorennationalspieler „relativ offen“ hinsichtlich künftigen Karrierewegen. Es müsse nicht der FC Bayern sein. „Wenn ich meine Leistung weiter bringe, bieten sich Optionen, ob in Monaco, beim FC Bayern oder sonst wo. Ich bin da entspannt.“ Sein Vertrag an der Säbener Straße läuft bis 2025. Die Bayern-Bosse planen mittelfristig mit dem 1,93-Meter-Mann. Laut Nübel gibt es momentan jedoch „relativ wenig“ Kontakt mit dem FCB. „Aber ich bin da nicht enttäuscht.“

Die größten Flop-Transfers des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Aktueller zweiter Keeper der Münchner ist Sven Ulreich. Der Vertrag des 34-Jährigen läuft zum Ende der aktuellen Saison aus. Wer dann den Reserve-Neuer spielt, ist unklar. Im Sommer gab der FCB zwei Nachwuchskeeper ab. Christian Früchtl wechselte zu Austria Wien, Ron-Thorben Hoffmann nach Braunschweig. Dass man bei Ulreich wieder kurzfristig ein Jahr dranhängt, ist durchaus vorstellbar. (as)