Musik statt Fußball: FC-Bayern-Star spricht über Pläne mit der Liebsten - und wo geheiratet wird

Alphonso Davies betreibt mit Freundin Jordyn Huitema einen YouTube-Kanal - das Paar gibt häufig Einblicke ins Privatleben. © Screenshot: YouTube/Jordyn & Alphonso

Für den FC Bayern geht Alphonso Davies derzeit nicht auf Torejagd. Dafür hat der Shootingstar Zeit, sich um anderweitige Pläne zu kümmern. Musik und Liebe spielen eine große Rolle.

München - Der langzeitverletzte Alphonso Davies (21) verbringt aktuell viel Zeit in seinem Musikstudio. Dort arbeitet er an einem Duett mit seiner Freundin Jordyn Huitema (20/Paris Saint-Germain).

„Gestern hat sie einen kurzen Ausschnitt eines Lieds gesungen, das wir gemeinsam kreieren. Das war cool“, verriet Davies am Sonntag in einem Video auf dem gemeinsamen Youtube-Kanal (Jordyn & Alphonso) des Paares. „Hoffentlich können wir das Lied so schnell wie möglich veröffentlichen.“

Alphonso Davies: FC-Bayern-Star über Hochzeitspläne - Doch dann wird gemauert

Zudem sprachen die beiden über ihre Hochzeitsreise-Pläne. Huitema: „Den Ort planen wir bereits seit einer Weile. Es wäre Bora-Bora oder die Malediven.“ Die Frage, wann er Jordyn zu Frau Davies machen möchte, wolle der FCB-Star im nächsten Video beantworten.

Auch wegen der langwierigen Verletzung des kanadischen Linksverteidigers hat der FC Bayern eine große Schwachstelle in der Abwehr. Im Sommer sind neue Transfers geplant. Ein Innenverteidiger und ein Außenverteidiger sollen kommen. (tz)