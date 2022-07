FC Bayern München II: Nagelsmann nimmt Trio mit in die USA - Demichelis-Team verliert ohne sie

Von: Henrik Ahrend

Bayern II Spieler Lucas Copado durfte sich im Trainingslager der Profis beweisen. © Sven Leifer

Bayern II Trainer Martin Demichelis musste auf Lucas Copado, David Herold und Jakob Mayer verzichten. Die drei Youngsters durften sich auf der USA-Reise der Profis beweisen.

München - Das dürfte für Martin Demichelis, Trainer der U23 des FC Bayern München, nichts Neues sein: Er musste in der vergangenen Woche auf drei seiner Spieler verzichten, da diese von Profi-Coach Julian Nagelsmann in den Kader für die USA-Reise der Profis beordert wurden. Demichelis dürfte stolz auf seine Schützlinge sein, denn sie konnten einen guten Eindruck in den Trainingseinheiten hinterlassen.

FC Bayern München II: Drei Amateure als Füllspieler mit den Profis in Amerika

Lucas Copado, David Herold und Jakob Mayer durften mit in die USA. Der Trainer der Profis Julian Nagelsmann erklärte in einem Interview mit dem „Kicker“, die Spieler der Bayern-Reserve lediglich als Füllspieler für den Kader dabei waren. Er ergänzte allerdings auch, dass alle drei Spieler in den Trainingseinheiten einen positiven Eindruck hinterlassen haben.

Somit sollte klar sein, dass das Dreigespann aus den Reihen der U23 auch weiterhin in der Regionalliga Bayern angreifen und dort die Mannschaft rund um Trainer Martin Demichelis unterstützen wird.

FC Bayern II verliert in Ansbach ohne Copado, Herold und Mayer

Die Elf von Trainer Demichelis musste allerdings am vergangenen Wochenende den ersten Dämpfer in der Liga einstecken. Bayern II musste ohne Copado, Herold und Mayer zur Spielvereinigung nach Ansbach reisen und verlor dort mit 0:2. In der ersten Spielhälfte hatten die kleinen Bayern noch einige gute Chancen, allerdings verblasste das Team von Ex-Profi Demichelis in der zweiten Halbzeit und konnte sich gegen die Niederlage nicht mehr wehren.

Bayern II: Lucas Copado sammelte schon Bundesliga-Minuten

Copado dürfte für einige keine unbekannte Personalie sein. Der 18-Jährige sammelte in der vergangenen Spielzeit schon Minuten für die Profis des FC Bayern München. Als die Bayern kurz vor dem Rückrundenauftakt in der letzten Saison die Borussia aus Mönchengladbach empfing war Copado im Kader und wurde sogar eingewechselt und kam so auf seinen ersten und bisher einzigen Bundesligaeinsatz.

Im Zuge der USA-Reise der Profis kam Copado gegen D.C. United zum Einsatz und holte den Elfmeter raus, den Sadio Mane zur Führung verwandelte. David Herold wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt und ersetzte den Neuzugang Matthijs de Ligt. Im zweiten Spiel gegen Manchester City kamen allerdings weder Copado, noch Herold oder Mayer zum Einsatz. (Henrik Ahrend)