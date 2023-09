Neues Torwart-Problem beim FC Bayern? Youngster Ballis fällt monatelang aus

Von: Tim Hempfling

Fällt monatelang aus: Benjamin Ballis wegen eines Kreuzbandrisses. © IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Die Bayern Amateure müssen auf ihren Stammkeeper verzichten - und das monatelang. Benjamin Ballis hat sich im Training das vordere Kreuzband gerissen.

München - Der FC Bayern München und Torhüter, da gab es doch schon mal etwas. Doch ganz von vorne: Stamm- und Welttorhüter Manuel Neuer verletzte sich im Dezember 2022 beim Skifahren und erlitt einen Unterschenkelbruch. Daraufhin wurde Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach verpflichtet, der nur ein halbes Jahr später an Inter Mailand weiterverkauft wurde.

Im Sommer wurde der zurückkehrende Alexander Nübel zum VfB Stuttgart ausgeliehen. Daraufhin waren Torhüter wie Kepa von Chelsea im Gespräch, doch der Deal platzte kurzfristig, weil Real Madrid dazwischen funkte. Letztendlich wurde der Keeper Daniel Peretz von Maccabi Tel Aviv verpflichtet, als Backup für Neuer-Stellvertreter Sven Ulreich. Damit war die Torwart-Diskussion vom Tisch.

Gleiche Probleme: Wie bei den Profis, so auch bei den Amateuren

Eigentlich - denn Benjamin Ballis, einer der Stammkeeper der Bayern Amateure, hat sich verletzt. Durch einen Riss im vorderen Kreuzband im Training fällt der 18-Jährige für mehrere Monate aus. „Wir wünschen Benny gute Genesung und viel Kraft für die kommenden Monate. Wir werden ihn auf dem Weg zum Comeback mit all unseren Mitteln unterstützen“, wird Halil Altintop, sportlicher Leiter Campus, auf der Website des FC Bayern zitiert.

Damit beginnen die Torwartprobleme fast von vorne. Ballis, der dreimal in der bisherigen Regionalliga-Saison zwischen den Pfosten stand, wird von Tom Hülsmann ersetzt. Hülsmann ist der eigentliche Stammtorhüter der FCB-U23, doch steht gleichzeitig auch im Profikader als zurzeit dritter Torwart hinter Ulreich und Peretz. Doch jetzt kommt noch einer dazu: Hülsmann hat sich beim 4:1-Auswärtserfolg in Schweinfurt eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen und wurde zur Halbzeit ausgewechselt. Er wird mehrere Wochen ausfallen, heißt es in einer Pressemitteilung des FC Bayern.

FC Bayern Amateure: Ersatztorhüter ohne Spielpraxis - Comeback seit über einem Jahr Pause

Eigentlich gäbe es da noch den Letztjahres-Keeper der Amateure Johannes Schenk. Doch der 20-Jährige ist an den Drittligisten Preußen Münster bis Ende der Saison ausgeliehen. Auf dem Papier stehen noch zwei weitere Namen im Kader der U23 - und zwar Lukas Schneller und Manuel Kainz.

Doch beide absolvierten ihre letzten Spiele für die Bayern vor mehr als einem Jahr. Kainz stand am 2. Spieltag der Saison 2022/23 gegen die SpVgg Ansbach im Tor, fiel dann aber wegen einer Ellbogenverletzung über ein Jahr aus. Mittlerweile sei er wieder fit, sagt Dirk Hauser, Pressesprecher der Bayern Amateure auf Anfrage. Im Schweinfurt-Spiel feierte er sogar sein Comeback. In der Halbzeit eingewechselt hielt er die Null.

Bei Schneller ist es noch länger her: Am 19. Spieltag der Saison 2021/22 verletzte sich der 21-Jährige am Oberschenkel und hat seitdem kein Spiel mehr für den FCB gemacht. Nächste Woche soll dieser wieder ins Teamtraining einsteigen, laut Hauser.

Zwei Torhüter für die Bundesliga – zwei für die Regionalliga: Reicht das?

Von neun möglichen Torhütern in der ersten und zweiten Mannschaft der Bayern sind zwei ausgeliehen und drei verletzt. Bei Neuer dauert es vermutlich noch zwei Wochen, bis er ins Mannschaftstraining einsteigen kann, so Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen. Bleiben noch fünf übrig. Wobei zwei davon vor dem Schweinfurt-Spiel seit über einem Jahr nicht mehr im Tor standen. Was passiert, wenn sich noch jemand verletzt? Dann müsste von unten nachgerückt werden.

Sowohl aus der U19 als auch aus der U17 könnten die Torhüter bei den Amateuren zu Einsätzen kommen. Das war auch bei Hülsmann der Fall. Als 17-Jähriger feierte der 2,05 m große Torwart sein Debüt in der Saison 2021/22. Damals war er noch Stammkeeper in der U19. Zu wenig Torhüter gibt es also nicht, von den Junioren kann immer jemand hoch rücken. (Tim Hempfling)