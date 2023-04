FC Bayern II gegen Wacker Burghausen LIVE: Amateure wollen Siegesserie weiter fortsetzen

Von: Sebastian Isbaner

Bayerns Grant-Leon Ranos ist momentan in bestechender Form © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Am Mittwoch konnten die Bayern-Amateure gegen Augsburg den nächsten Sieg einfahren. Gegen Burghausen soll die Serie ausgebaut werden. Der Live-Ticker.

Der FC Bayern ist in diesem Jahr noch ungeschlagen in der Regionalliga Bayern.

Die Gäste aus Burghausen fahren mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen nach München.

Anpfiff der Begegnung ist am Ostermontag um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

München – Der FC Bayern München II ist weiterhin in bestechender Form. Nach dem 8:1 Kantersieg vergangenes Wochenende gegen das Schlusslicht aus Heimstetten konnte die Münchner unter der Woche im Heimspiel gegen die Reserve des FC Augsburg wieder überzeugen.

FC Bayern Amateure: Auch gegen Augsburg bleiben die Amateure 2023 weiter ungeschlagen

Torjäger Grant-Leon Ranos erzielte dabei seinen nächsten Doppelpack und steht mittlerweile bei bereits 18 Saisontoren in der laufenden Saison. Nicht zuletzt wegen seiner Leistung bleibt der FC Bayern im Jahr 2023 in sieben Spielen nach wie vor ungeschlagen.

Diese Serie soll nun im Heimspiel gegen Wacker Burghausen auf acht ausgebaut werden. Mit den Gästen kommt der Tabellen-Sechste der Regionalliga in die bayrische Landeshauptstadt. Auch Burghausen ist momentan in guter Verfassung. In den letzten drei Spielen konnte die Mannschaft von Hannes Sigurdsson sieben Punkte sammeln. Letzte Woche gab es ein souveränes 3:0 gegen den TSV Rain/Lech.

Offene Rechnung: Bayern will die 0:5-Klatsche aus dem Hinspiel vergessen machen

Mit den Bayern wartet allerdings ein anderes Kaliber auf die Gäste. Nicht zuletzt, weil die Hausherren mit Burghausen noch eine Rechnung offen haben. In der Hinrunde mussten die Bayern auswärts bei Wacker eine saftige 0:5 Niederlage einstecken.

Im Rückspiel wollen die Bayern diese Pleite wieder vergessen machen und den nächsten Dreier einfahren. Anpfiff der Begegnung ist am Ostermontag um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (Sebastian Isbaner)