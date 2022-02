Plötzliche Konkurrenz für den FCB! Schnappt ein namhafter Klub Brazzo den Wunsch-Verteidiger weg?

Von: Antonio José Riether

Beim FC Bayern wird ein neuer Innenverteidiger gesucht, die Münchner haben bereits einen Favoriten. Dieser scheint jedoch mit einem Wechsel nach Spanien zu liebäugeln.

München - Derzeit versuchen die Verantwortlichen des FC Bayern, das Abwehr-Puzzle für kommende Saison zu lösen. Der feststehende Transfer von Niklas Süle zu Borussia Dortmund setzt die Münchner unter Druck, einen aus sportlicher sowie finanzieller Sicht geeigneten Innenverteidiger zu verpflichten. Einige Namen wurden in den letzten Wochen als potenzielle Neuzugänge gehandelt, Bayerns Top-Kandidat soll sich nun auf einmal für einen Wechsel zu einer anderen namhaften Adresse interessieren.

FC Bayern: Chelsea-Verteidiger eigentlich Favorit in München - spanischer Klub grätscht plötzlich dazwischen

Bereits seit einiger Zeit sieht sich der Rekordmeister auf der Insel nach einem neuen Verteidiger um, gleich zwei Stars des FC Chelsea standen dabei scheinbar in der engeren Auswahl. Einer der Anwärter auf die Süle-Nachfolge soll Nationalspieler Antonio Rüdiger gewesen sein, dieser soll jedoch einen Verbleib in England anstreben und ist darum offenbar kein Thema mehr in München. Dafür rückte sein Teamkollege Andreas Christensen weiter in den Fokus.

Der dänische Nationalspieler steht nur noch vier Monate beim Londoner Erstligisten, der kürzlich den Rückzug von Roman Abramowitsch bekannt gab, unter Vertrag. Somit wäre Christensen zum Sommer ablösefrei und ist dadurch interessant für viele Vereine, beim FC Bayern galt er eigentlich als ‚Plan A‘. Bis ein spanischer Traditionsverein beim 25-jährigen Defensivmann anklopfte.

FC Bayern: Luchst der FC Barcelona den Münchnern ihren Neuzugang ab? Verlängerung unwahrscheinlich

Wie Sky berichtet, sollen die Verantwortlichen des FC Chelsea derzeit von einem Transfer auf die iberische Halbinsel ausgehen, der FC Barcelona soll großes Interesse zeigen. Dem Bericht zufolge beziehen sich die Transfergespräche des Dänen besonders auf den katalanischen Pleite-Klub, der trotz seiner wirtschaftlich prekären Lage im Rennen um Christensen vor den Bayern liegen soll. Einem Bild-Bericht zufolge war einer der Gründe dafür die erste Offerte der Münchner, die offenbar nicht den Ansprüchen des Chelsea-Profis genügte.

Eine Vertragsverlängerung bei den ‚Blues‘ scheint im Augenblick eher unwahrscheinlich, ein Transfer zum Sommer ist so gut wie sicher. Sollte sich der FC Bayern ausgerechnet vom klammen FC Barcelona ausstechen lassen, wäre dies alles andere als ein starkes Zeichen für den Bundesligisten. Um diesem Szenario entgegenzuwirken, müssen die Bayern-Bosse um Sportvorstand Hasan Salihamidzic möglicherweise etwas mehr Geld in die Hand nehmen. (ajr)