FC Bayern macht konkretes Angebot: Chelsea-Star als Süle-Nachfolger?

Däne könnte im Sommer ablösefrei wechseln

Wechsel von Blau zu Rot? Andreas Christensen (Mitte) steht auf der Wunschliste des FC Bayern München

Der FC Bayern macht im Werben um Chelseas Andreas Christensen offenbar ernst. Es soll bereits ein erstes Vertragsangebot an den Dänen gegeben haben, der Interesse an einem Wechsel zeigt.

München/London - Jerome Boateng, David Alaba und nun auch noch Niklas Süle. Innerhalb eines Jahres bricht dem FC Bayern München der dritte Fixpunkt in der Abwehr weg. Lucas Hernandez, Dayot Upamecano und Tanguy Nianzou sind stattdessen die neuen Namen, die in den kommenden Jahren Titel um Titel gewinnen sollen. Die Defensive der Münchner befindet sich im Umbruch. Im Sommer nun soll ein weiterer Baustein für die Defensive der Zukunft beim Rekordmeister hinzugefügt werden. Bei der Suche nach einem Süle-Nachfolger, der ablösefrei zu Borussia Dortmund wechseln wird im Sommer, sind die Verantwortlichen des FC Bayern offenbar in London fündig geworden. Andreas Christensen vom FC Chelsea soll an der Säbener Straße ganz oben auf der Wunschliste stehen.

FC Bayern: Andreas Christensen passt perfekt in Münchner Anforderungsprofil

Da die Bayern für Süle keinen Cent erhalten werden, müssen die Münchner nach preisgünstigen Alternativen Ausschau halten. Christensens Vertrag in London läuft im Sommer aus, eine Ablöse müsste der FC Bayern also nicht zahlen. Ein weiterer Pluspunkt: Christensen kennt die Bundesliga, lief von 2015 bis 2017 für Borussia Mönchengladbach auf. Deshalb passt der Däne perfekt ins Anforderungsprofil der Münchner. Der Kontakt zwischen Christensen und dem Deutschen Rekordmeister soll bereits seit Längerem bestehen. Nun aber soll es laut der spanischen Zeitung Mundo Deportivo ein konkretes Vertragsangebot der Münchner an den 25-Jährigen gegeben haben.

Christensen habe bereits sein Interesse signalisiert, an die Isar zu wechseln. Der Däne möchte sich seinen Umzug nach Deutschland jedoch auch üppig bezahlen lassen. Beim FC Chelsea verdient Christensen aktuell rund fünf Millionen Euro jährlich. Rund das Doppelte fordert der Däne von seinem potenziellen neuen Arbeitgeber. Die geforderten zehn Millionen Euro sollen den FCB-Verantwortlichen wohl etwas zu viel sein. Das berichtete Bild-Fußballchef Christian Falk bei „Sky90“. Dennoch soll der Däne nach wie vor die absolute Wunschlösung bei den Bayern sein.

FC Bayern: Andreas Christensen auch vom FC Barcelona umworben

Im Rennen um die Dienste des Verteidigers ist der FC Bayern allerdings nicht alleine. Der kriselnde FC Barcelona beschäftigt sich ebenfalls mit dem Dänen. Das berichtet die Mundo Deportivo. Auch ein Verbleib an der Stamford Bridge in London ist nach wie vor möglich. Der Verein des deutschen Trainers Thomas Tuchel soll den Kampf um seinen Defensiv-Spezialisten noch lange nicht aufgegeben haben. (mbu)