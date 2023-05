FC Bayern blitzt ab: Juventus lehnt offenbar Angebot für Stürmer ab

Von: Marcel Schwenk

Die Stürmersuche beim FC Bayern München läuft auf Hochtouren. Ein erstes Angebot für Dusan Vlahovic lehnte Juventus Turin nun wohl ab.

München/Turin – Wer wird der neue Neuner beim FC Bayern München? In den vergangenen Tagen, Wochen und Monaten kochte die Gerüchteküche hoch, diverse Akteure wurden und werden mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht.

Dusan Vlahovic Geburtsdatum und -ort: 28. Januar 2000 in Belgrad (Serbien) Bisherige Vereine im Profibereich: Partizan Belgrad, AC Florenz, Juventus Turin Bei Juventus Turin seit: Januar 2022 Vertrag bei Juventus Turin bis: Juni 2026

FC Bayern auf Stürmersuche: Viele Kandidaten für die Münchner

Schon länger soll der FC Bayern Harry Kane von Tottenham Hotspur im Visier haben, ein Transfer kommt aber offenbar nicht zustande. Auch Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt gilt als potentieller Neuzugang, PSG soll aber ebenfalls am 24-Jährigen dran sein.

Weiterhin kursieren die Namen von Victor Osimhen (SSC Napoli) und Rasmus Höjlund (Atalanta Bergamo) rund um die Säbener Straße, jüngst wurde auch über das Interesse an Julian Alvarez von Manchester City berichtet. Nicht zuletzt soll Dusan Vlahovic (Juventus Turin) diskutiert worden sein.

Steht bei Bayern-Trainer Thomas Tuchel wohl hoch im Kurs: Juve-Angreifer Dusan Vlahovic. © Nicolo Campo / Imago Images

FC Bayern soll Juventus Turin Angebot für Vlahovic vorgelegt haben

Wie die italienische Zeitung Tuttosport am Dienstag (30. Mai) vermeldete, sollen die Münchner sogar schon ein Angebot für den Serben abgegeben haben. Demnach sei man mit einer Offerte in Höhe von 50 Millionen Euro an den italienischen Top-Klub herangetreten, diese jedoch schnell abgelehnt worden. Juve erwartet wohl eine deutlich höhere Ablösesumme für den Angreifer, der erst im Januar 2022 für bis zu 80 Millionen Euro aus Florenz kam.

Nach Informationen des TV-Senders Sky gab es dieses Angebot noch nicht, das Interesse des FC Bayern München an Vlahovic sei aber korrekt. Trainer Thomas Tuchel soll ein Fürsprecher des physischen Mittelstürmers sein. In der laufenden Saison konnte der 23-Jährige allerdings nicht komplett überzeugen und verbuchte in 42 Einsätzen „nur“ 18 Scorerpunkte.

Juventus Turin möglicherweise zu Spielerverkäufen gezwungen?

Bereits vor seinem Wechsel nach Turin soll Vlahovic beim deutschen Rekordmeister als Nachfolger von Robert Lewandowski auf dem Zettel gestanden haben. Damals entschied er sich jedoch für einen Verbleib in Italien.

Es gibt aber auch Argumente, die für einen nahenden Abgang des Nationalspielers, der noch bis 2026 vertraglich gebunden ist, sprechen könnten. So ist es möglich, dass Juventus Turin im laufenden Transfersommer Einnahmen erzielen muss.

Auch Premier-League-Klubs sollen auf Vlahovic schielen

Wegen Finanzvergehen wurde der Champions-League-Sieger von 1996 mit einem Punktabzug bestraft und fiel aus den CL-Rängen. Aktuell steht die „Alte Dame“ auf dem siebten Tabellenplatz in der Serie A, einzig die Qualifikation für die Europa League ist noch möglich.

Die fehlenden Mehreinnahmen dürften nun ein Loch in die Vereinskasse reißen, weshalb Spielerverkäufe erforderlich sein könnten. Ob Vlahovic einen Wechsel zum FC Bayern präferieren würde, ist nicht bekannt. Medienberichten zufolge kann er sich auch ein Engagement in England vorstellen. (masc)