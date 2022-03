Ex-FCB-Talente starten in Hoffenheim durch: „Ich bin mit der ‚Mia-san-Mia‘-Mentalität groß geworden“

Von: Korbinian Kothny

Angelo Stiller (li.) und Chris Richards (re.) im Bayern-Dress: Heute spielen sie für die TSG Hoffenheim. © Frank Hoermann/SVEN SIMON / Imago images

Chris Richards und Angelo Stiller stammen aus der Jugendabteilung des FC Bayern. In Hoffenheim reifen sie derzeit zu gestandenen Bundesliga-Spielern.

München/Hoffenheim - 90 Minuten absolvierte Angelo Stiller am vergangenen Wochenende gegen seinen Heimatverein FC Bayern München. Und der 20-Jährige überzeugte beim 1:1 seiner TSG Hoffenheim gegen den Rekordmeister.

„Es ist immer etwas Besonderes und man ist nochmal ein Stück mehr motiviert“, sagte Stiller im Vorfeld der Partie auf der Website des FC Bayern München. Der gebürtige Münchner wechselte im Sommer zur TSG und ist mittlerweile ein fester Bestandteil der Mannschaft von Sebastian Hoeneß. 19 Bundesligaspiele absolvierte der Youngster bislang in seiner Premierensaison.

FC Bayern: Stiller und Richards schwärmen von ‚Mia-san-Mia‘-Mentalität

Stiller durchlief sämtliche Jugendmannschaften des FC Bayern und ist ein waschechtes Münchner Kindl. Gelernt hat er beim Rekordmeister einiges. „Für mich ist es die ‚Mia San Mia‘-Mentalität. Damit bin ich groß geworden. Ich habe am Campus gelernt, was es heißt, für den FC Bayern zu spielen“, blickt der Mittelfeldspieler auf die Vorzüge der Jugendausbildung in München zurück.

Einer, der diese auch kennenlernen durfte, ist Chris Richards. Der US-Amerikaner wechselte 2018 in die A-Jugend des Rekordmeisters und ist derzeit Teamkollege von Stiller in Hoffenheim.

Bei den Bayern habe er die Gewinnermentalität gelernt und begriffen, dass es schwer ist, an die Spitze zu kommen, aber noch schwieriger, oben zu bleiben, erklärt der Verteidiger. Richards laboriert derzeit noch an den Nachwehen einer Fußprellung und stand am Samstag beim Aufeinandertreffen mit seinem Stammverein nicht im Kader.

Stiller und Richards: Erste gemeinsame Erfolge beim FC Bayern

Den ersten Titel im Herrenbereich feierten die beiden Nachwuchsspieler noch gemeinsam in München. Stiller und Richards waren Eckpfeiler der Drittliga-Meister-Mannschaft in der Saison 2019/20. Für Richards steht der Erfolg ganz „oben in der Liste“ seiner bisherigen Highlight-Momente im FCB-Dress. „Auch mein erstes Amateure-Derby gegen 1860 München werde ich nie vergessen, die Stimmung war atemberaubend“, blickt der 21-Jährige weiter zurück.

Stiller blieb neben der Meisterschaft mit den Amateuren besonders ein Spiel in Erinnerung. „Mein Champions League-Debüt bei Atlético Madrid war echt besonders", sagt der 20-Jährige. Während Richards noch in München unter Vertrag steht, wechselte Stiller im Sommer fest nach Sinsheim, stellte aber klar: „Der FC Bayern ist auf jeden Fall mein Herzensverein."