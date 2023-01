Ibrahimović unterschreibt Profivertrag beim FC Bayern – Brazzo bastelt am Team der Zukunft

Verlängerung bis 2025

+ © Imago/kolbert-press/Ulrich Gamel Mit der Nummer 46 bei den Profis des FC Bayern: Arijon Ibrahimović. © Imago/kolbert-press/Ulrich Gamel

Profivertrag bis 2025: Der FC Bayern München bindet Arijon Ibrahimović. Der 17-jährige Offensivspieler war bereits im Trainingslager mit dem Bundesligakader.

München – Arijon Ibrahimović feiert den nächsten Karriereschritt. Der 17-jährige Offensivspieler bekommt einen Profivertrag bis 2025 beim FC Bayern.

Erst Mitte Oktober feierte Arijon Ibrahimović sein Regionalliga-Debüt für die zweite Mannschaft des FC Bayern München. Eine Bundesliga-Nominierung hatte der Youngster da bereits in der Vita stehen. Vor fast genau einem Jahr nahm ihn Julian Nagelsmann gegen Borussia Mönchengladbach in den Profi-Kader.

Dass ihn der Profi-Coach im Auge hat, bestätigte Nagelsmann diesen Winter. Ibrahimović durfte mit den Profis ins Trainingslager nach Doha. Und kam beim Test gegen RB Salzburg zum Einsatz. Kurz nach der Rückkehr ist klar: Der Rekordmeister sieht den Youngster auch künftig bei den Stars.

FC Bayern München hofft auf Youngster um Ibrahimović: „Talente, von denen wir uns viel versprechen“

„Wir sind sehr glücklich, mit Ari Ibrahimović verlängert zu haben. Er hat bei uns eine sehr gute Entwicklung genommen und wird nun Teil unseres Profikaders sein“, sagt Hasan Salihamidžić in einer Vereinsmeldung.

Der Sportvorstand hofft auf einen jungen Pulk an Spielern: „Josip Stanišić, Paul Wanner, Johannes Schenk, jetzt Ari: das sind alles Talente, die wir am FC Bayern Campus ausgebildet haben und von denen wir uns viel versprechen.“ Gehört ihnen die Zukunft an der Säbener Straße? Nächstes Ziel für Ibrahimović dürfte das Debüt in der Bundesliga sein.

Ibrahimovic überzeugt in Regionalliga und Nationalelf: „Freue mich auf die nächsten Schritte beim FC Bayern“

„Ich bin sehr stolz und dankbar. Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Ich freue mich auf die nächsten Schritte beim FC Bayern“, sagt er selbst.

Zunächst wird er wohl sicherlich noch Erfahrung in der Regionalliga Bayern sammeln. Dort absolvierte Ibrahimović bislang erst zwei Partien. Direkt im ersten Einsatz gelangen ihm zwei Assists. Im Nationaltrikot läuft es ähnlich gut: Neun Tore in zwölf Spielen für die deutsche U17 und zwei Tore in sechs Spielen für die U19. (moe)