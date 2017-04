Real-Fokus? Robben warnt: „Erst einmal Hoffenheim, dann Dortmund“

München - Dem FC Bayern stehen in den kommenden Wochen echte Knaller-Duelle ins Haus. Unter anderem zwei Champions-League-Schmankerl gegen Real Madrid. Von denen will Flügelflitzer Arjen Robben aber nichts wissen - erstmal.

Wir denken von Spiel zu Spiel!“ Eine Floskel, die dem Phrasenschwein im Doppelpass schon den ein oder anderen Euro beschert hat. Dieser Tage scheint der beliebte Satz Pause zu haben – zumindest, wenn man sich im Dunstkreis des FCB bewegt. Hoffenheim? Oder gar Dortmund? Nein, das dominierende Thema im Moment (und zwar nicht nur in den Gazetten, sondern auch bei den Spielern!) ist der Kracher gegen Real Madrid. Lahm, Vidal – sie alle reden bereits jetzt über das Spiel kommende Woche. Zurück hält sich – aus gutem Grund – nur einer: Arjen Robben.

Hoffenheim und Dortmund, erst dann Real

„Ich will jetzt noch nicht so viel über Real reden“, so der Holländer im Gespräch mit der tz. Und weiter: „Das Spiel gegen Real ist noch nicht da, jetzt kommen erst einmal Hoffenheim und dann Dortmund.“ Ganz nach dem Motto: Real ist jetzt erst mal Hoffenheim! Sportlich befinden sich CR7 & Co. noch nicht im Kopf des Flügelspielers, dass die Partie gegen Madrid eine spezielle sein wird, gibt er aber offen und ehrlich zu. Robben zu unserer Redaktion: „Klar, für mich ist es nach wie vor ganz besonders, gegen Real Madrid zu spielen. Richtig lange war ich nicht da, nur zwei Jahre, ein Teil meiner Vergangenheit ist dieser Klub aber natürlich immer noch. Für meine Karriere war es schön, dort einmal gespielt zu haben, aber jetzt geht es für mich nur noch um eines: Weiterkommen!

Der Blick geht nach vorn...

Dass es bereits im Viertelfinale zum Duell mit dem amtierenden Champions geht, macht Robben nichts aus. Er weiß, dass man die großen Kaliber früher oder später aus dem Weg räumen muss, und sagt: „Ich bin da ganz einfach gestrickt. Am Ende kommt es wie es kommt. Und wenn du etwas gewinnen willst, musst du nun mal die besten Teams aus dem Weg räumen. Egal, wann!“

Man merkt, wie groß die Lust auf die Partie gegen Real ist. Und auch wenn der Holländer, professionell wie immer, zu hundert Prozent auf die Nagelsmann-Elf fokussiert ist, kommt er beim Thema Real ins Plaudern. Ob die vernichtende Klatsche 2014 (0:1 und 0:4) gegen Real jetzt ein Faktor ist? „Nein“, so der 33-Jährige unserer Redaktion. „Das ist Vergangenheit. Und Vergangenheit zählt nicht mehr. Der Blick geht immer nach vorn.“ Genau. Zu Hoffenheim. Für Real ist dann später schon noch genug Zeit…

lop

