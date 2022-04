Einzelkritik zum FCB-Sieg in Bielefeld: Müller schwach - Bestnote für einen Mittelfeld-Star

Von: Philipp Kessler

Thomas Müller und Robert Lewandowski (r.) klatschen sich ab. © IMAGO / Ulrich Hufnagel

Der FC Bayern hat ein wenig Wiedergutmachung betreiben können und darf sich auf den Matchball gegen den BVB freuen. Die tz-Einzelkritik zum FCB-Sieg in Bielefeld.

München - Viel war geredet worden vor dem Spiel des FC Bayern bei Arminia Bielefeld. Immerhin war der Rekordmeister unter der Woche aus der Champions League rausgeflogen. Auf der Alm gab es in der Bundesliga ein wenig Wiedergutmachung. Die tz-Einzelkritik zum FCB-Sieg in Bielefeld.

Manuel Neuer

Der Kapitän wurde selten gefordert, war aber dennoch hellwach. Beim Herauslaufen bewies er gutes Timing. Einmal war der Ball in seinem Tor – der Treffer wurde allerdings aberkannt. Kurz vor der Pause parierte er einen Prietl-Kopfball stark auf der Linie. Auch in der zweiten Halbzeit war kein Vorbeikommen an ihm. Note: 2

Benjamin Pavard

Der Weltmeister von 2018 verteidigte ohne viel Schnickschnack - in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum Beispiel gegen Wimmer im Bayern-Strafraum. Auch in der Folge ließ er sich nichts zu Schulden kommen. Note: 2

Tanguy Nianzou

Das Verteidiger-Talent war der zentrale Spieler in der französischen Abwehr-Dreierkette. Er verteidigte kompromisslos, verrammte allerdings auch seine Gegenspieler, wofür er kurz vor der Pause „nur“ die Gelbe Karte sah. Nach seinem harten Einstieg inklusive Unterarm/Ellbogen musste Kunze per Trage abtransportiert werden. Nianzou entschuldigte sich dafür, wirkte schockiert. In der Folge wurde er bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen und in der Pause ausgewechselt. Auch eine Schutzmaßnahme. Note: 4 (ab 46. Josip Stanisic: Unauffällige Leistung des kroatischen Nationalspielers. Note: 3)

Dayot Upamecano

Stieß in der ersten Halbzeit per Kopf mit Ramos zusammen, der behandelt werden musste, aber weiterspielen konnte. Ein solider Auftritt von ihm. Note: 3

Joshua Kimmich

Setzte seine Mitspieler mit Flanken überragend in Szene, u. a. Davies vor dem 1:0 und Gnabry vor dem 2:0. Auch das dritte Bayern-Tor leitete er mit ein. Zudem stand er Nianzou nach dessen unnötig harten Zweikampf mental unterstützend zur Seite. Nach schwächeren Auftritten zuletzt wieder ein deutlich besseres Spiel vom Mittelfeld-Antreiber des FC Bayern. Note: 1

Serge Gnabry

Zu Beginn mit guten Hereingaben in die Mitte. Aber: Er verdribbelte sich auch hin und wieder oder traf die falsche Entscheidung wie beispielsweise in der 41. Minute. Kurz vor dem Pausenpfiff erzielter er dann das 2:0, das nach VAR-Check zählte, nach Traumpass von Kimmich per Direktabnahme. In der 72. Minute hatte er eine weitere Torchance, setzte den Ball neben den Kasten der Bielefelder. Note: 2 (ab 89. Gabriel Vidovic: o.B.)

Leon Goretzka

Hatte in der 17. Minute eine Riesen-Chance, seinen Schuss hielt Ortega allerdings. Insgesamt kam er schwer ins Spiel, war in der zweiten Halbzeit aber etwas besser integriert. Note: 3

Marcel Sabitzer

Der Österreicher teilte sich in Bielefeld die Zehner-Position mit Müller. Mit einem Hacken-Fehlpass leitete er den ersten Bielefelder-Konter ein (5.). Nach der ersten Arminia-Ecke war er zu weit weg von Okugawa, dessen Schuss knapp übers Tor ging. Der Ex-Leipziger hatte seine erste Torchance in der 36. Minute, in der 40. Minute eine weitere per Kopf, die er aber schwach vergab. Ihm gelang wenig. Note: 4 (ab 61. Leroy Sané: o.B.)

Alphonso Davies

Der Kanadier agierte in Bielefeld noch eine Spur offensiver als sonst, war Linksaußen statt -verteidiger. Durch einen Ballverlust am eigenen Strafraum verhalf er Arminia-Angreifer Wimmer zur ersten Torchance (7.). Kurz darauf bereitete er das 1:0 vor. Er sorgte für viel Wirbel auf seiner Seite, verteidigte auch oft als letzter Mann gut. Note: 2

Thomas Müller

Der Bayer war der verlängerte Arm von Trainer Julian Nagelsmann auf dem Rasen. Der Coach gab Müller immer wieder Anweisungen in der ersten Halbzeit, die er teils auch an die Kollegen weitergab. Er rackerte viel, wurde aber selbst nie gefährlich. Note: 4 (ab 61. Jamal Musiala: o.B.)

Robert Lewandowski

In der achten Minute kam er frei zum Kopfball im Bielefelder Strafraum. Ein Wunder und viel Glück der Gastgeber, dass die Kugel nicht ins Tor ging. Kurze Zeit später war er erneut dort, wo es gefährlich wurde – das Eigentor von Bielefelds Laursen zählte nach Prüfung des VAR. In der 13. Minute vergab er eine weitere Großchance. Das 3:0 bereitete er vor. Note: 2 (ab 88. Eric Maxim Choupo-Moting: o.B.)

(pk)