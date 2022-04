FC Bayern in Bielefeld ohne Coman, Süle und Hernandez: Folgt die Reaktion auf den Villarreal-Schock?

Von: Christoph Gschoßmann

In der Champions League ist der FC Bayern raus. Nun bleibt nur noch die Bundesliga. © Matthias Koch/imago-images

Der Schock beim FC Bayern über das Ausscheiden in der Champions League sitzt tief. Wie präsentiert sich die Nagelsmann-Elf in Bielefeld? Der Liveticker.

Fußball-Bundesliga*: Der FC Bayern* muss nach dem bitteren Aus in der Champions League bei Arminia Bielefeld antreten.

Die Meisterschaft verbleibt das letztmögliche Saisonziel.

Anstoß ist um 15:30 Uhr - hier können Sie die Partie hier im Ticker verfolgen.

Arminia Bielefeld - FC Bayern München -:-

Aufstellung Bielefeld: Aufstellung FC Bayern: Tore:

Vorbericht: Arminia Bielefeld - FC Bayern München

München - Auf das Königsklassen-Drama folgt der Liga-Alltag: Nach dem Aus in der Champions League kann der FC Bayern München zumindest den vorletzten Schritt zur zehnten deutschen Fußball-Meisterschaft in Serie schaffen. Bei Arminia Bielefeld will die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann zum Auftakt der Sonntagsspiele ihren Frust über das Ausscheiden in Europa gegen den FC Villarreal loswerden. Bei einem Sieg können die Bayern schon am kommenden Spieltag mit einem Erfolg gegen Borussia Dortmund den 32. Titel perfekt machen.

Beim Außenseiter in Bielefeld muss das Team von der Säbener Straße auf Verteidiger Lucas Hernandez und Außenstürmer Kingsley Coman verzichten. „Beide konnten am Samstag im Abschlusstraining nicht mitwirken und sind nicht mit nach Bielefeld gereist“, teilte der deutsche Rekordmeister mit. Nagelsmann hatte am Freitag von muskulären Problemen bei beiden Profis berichtet.

Bouna Sarr sei „nach überstandenen Patellasehnenproblemen hingegen wieder eine Option für den Kader", schrieben die Bayern, die mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung des zehnten Meistertitels in Serie machen können. Abwehrspieler Niklas Süle steht wie erwartet nach einer Grippe noch nicht zur Verfügung.