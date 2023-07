Experte erklärt Bayerns Asien-Trip und legt sich auf Reiseziel der Zukunft fest

Von: Hanna Raif, Philipp Kessler

Teilen

Der FC Bayern München reist nach Asien. Dort stehen Trainings und Spiele an – aber natürlich geht es vor allem um Fanbindung. Marketing-Experte Florian Gress klärt auf.

München – Der FC Bayern München tritt seine Promotion-Reise nach Tokio und Singapur an. Warum und was das bringt, verrät Marketing-Experte Florian Gress im Interview mit der tz.

Herr Gress, vor der US-Reise im Vorjahr sagten Sie: „Bayern muss Präsenz zeigen.“ Gilt das heute, wo man den Eindruck hat, die investorengeführte internationale Konkurrenz hat dem FC Bayern auch auf dem Transfermarkt entscheidende Millionen voraus, mehr denn je?

Auf jeden Fall, ja. Aus finanzieller Sicht tun sie damit im Prinzip auch der Bundesliga einen Gefallen. Präsenz zu zeigen und die Fanbindung vor allem auf dem bevölkerungsreichsten Kontinent Asien zu vertiefen, steigert das Interesse am Verein und somit der Liga für einen anhaltenden Zeitraum. Seit letztem Jahr erwirtschaftet beispielsweise die Premier League in der TV-Vermarktung erstmalig international mehr Gelder als über den Heimatmarkt, vor allem dank Asien. In der Bundesliga ist der aktuelle Stand noch anders gelagert. Aus der Liga sind auch immer wieder Missstimmungen zu vernehmen, dass die kolportierten 150-170 Mio. Euro durch internationale TV-Erlöse deutlich zu wenig seien.

Tun die deutschen Clubs zu wenig?

Natürlich haben wir in der Premier League auch deutlich mehr Weltstars, die ein internationales Publikum mehr ansprechen, aber aus England bereisen auch jährlich nahezu alle Vereine, die international spielen, in der Sommervorbereitung die Welt. In der Bundesliga beschränkt sich das diesen Sommer auf den FC Bayern und Borussia Dortmund (USA).

„Präsenz alleine genügt nicht – es braucht eben auch große Namen“

Sie brachten im Vorjahr Japan auf die Agenda, auch weil PSG bereits 2022 dort zu Gast war. Ist der japanische Markt der logische nächste Schritt?

PSG wird als Paradebeispiel angesehen, wenn es um das Erschließen des japanischen Marktes geht. PSG hat dieses Jahr sogar die Handballmannschaft sowie das E-Sports-Team mit dabei. Letztes Jahr besuchten mehr als 160 000 Fans die drei PSG-Spiele in Japan. Selbst bei den öffentlichen Trainingseinheiten waren mehr als 30 000 Zuschauer in den Stadien. Die Social Media Kanäle von PSG gingen zum Teil ebenfalls stark in die Höhe durch die Tour. Ehrlicherweise lag das aber vor allem an den Namen im Kader von PSG – insbesondere Lionel Messi. Aus Frankreich ist allerdings zu hören, dass PSG diesen Sommer eigentlich in die USA reisen wollte, doch ein Angebot aus Japan sorgte für eine Planänderung. Über 20 Mio. soll PSG daher nun einnehmen – und das in nur einigen Tagen.

Kann das dem FC Bayern auch gelingen?

Unwahrscheinlich, dass der FC Bayern eine ähnliche Summe generieren kann, doch mittelfristig scheint dies nicht unmöglich zu sein. Doch Präsenz alleine genügt nicht – es braucht eben auch große Namen. Darüber hinaus möchte der FC Bayern aber auch die seit Jahren bestehende Partnerschaft mit dem japanischen Fußballverband im Bereich Jugendarbeit intensivieren.

Marketing-Experte Florian Gress weiß genau, warum der FC Bayern so viel Wert auf seine Asien-Reisen legt. © Ulmer / Imago / fkn

Wäre Bayerns Asien-Trip mit Harry Kane noch erfolgreicher?

Politisch haben sich Japan und Südkorea zuletzt angenähert, eine „neue Freundschaft“ beschworen. Kommt Min-jae Kim eine besondere Rolle auf dieser Reise zu?

Er hat in Asien natürlich noch nicht die Beliebtheitswerte eines Heung-min Son von Tottenham – Son ist in Südkorea ein absoluter Popstar. Kim ist eher noch ein Emporkömmling, hat vor zwei Jahren selbst noch in China gespielt, vor vier in Südkorea. Trotzdem ist er nach seiner überragenden Saison bei Napoli und einem Marktwert von 60 Millionen Euro einer der asiatischen Topspieler – und ich bin mir sicher, dass ihn der FC Bayern bei vielen Kampagnen vor Ort an vorderster Front einsetzen wird.

Wen sehen Sie sonst im Fokus?

Thomas Müller wird verletzungsbedingt leider fehlen, dabei ist er den Asiaten aufgrund seiner WM-Erfolge bestens bekannt. Ein Jamal Musiala fehlt es vielleicht noch etwas an internationalen Erfolgen, um von einem „Weltstar“ sprechen zu können – das sollte sich früher oder später aber auch einstellen. Die nötigen Anlagen – auch aus Marketingsicht – bringt er auf jeden Fall mit, um eines Tages ein Spieler globalen Interesses zu werden.

Wäre die Reise erfolgreicher bzw. mehr beachteter, wenn Harry Kane schon Bayern-Spieler wäre?

Harry Kane ist einer der prägendsten Fußballer der Premier League in den letzten Jahren – und die Premier League ist mit Abstand die beliebteste Liga auf dem asiatischen Kontinent. Von daher ein klares Ja.

PSG verkauft sogar hochpreisige Tickets für öffentliche Trainings. Sind Sie in Japan bzw. aus Marketing-Sicht generell einen Schritt weiter als der FC Bayern/die Bundesliga?

Viele Vereine versuchen, sich aktuell an deren Erfolge dort zu orientieren. PSG hatte die letzten Jahre allerdings auch Zugpferde wie Neymar, Mbappe, Messi oder auch Sergio Ramos. Das sind mit die größten Marketing-Stars unserer Generation. Grundsätzlich benötigt die Bundesliga weiterhin große Namen für ein steigendes Interesse auf dem Fußballweltmarkt. Insbesondere in Märkten wie Asien oder Amerika ist die Tendenz immer stärker, dass sich junge Fans eher einem Spieler als einem Verein anschließen und diesen Spieler dann auch überall hin weiterverfolgen.

Figo, Jeremies, Ibrahimovic: 15 Fußballer, die zum Erzrivalen gewechselt sind Fotostrecke ansehen

Marketing-Experte beleuchtet Bayern-Weg und sieht Indien als wichtigen neuen Markt

Der Anteil des japanischen Markts am Weltkonsum beträgt etwa 20 Prozent, dagegen ist jener der Region am Tegernsee verschwindend gering. Ist die Mischung aus Tradition und Globalisierung trotzdem der richtige Weg?

In Deutschland ist der Fußballfan sicherlich noch deutlich sensibler als in Ländern wie England in Bezug auf finanzielle Optimierungsmöglichkeiten. Der Engländer kann gut damit leben, dass sein Verein wie ein Unternehmen geführt wird. In Deutschland ist der Wunsch nach wie vor groß, dass der Fan und die Tradition im Mittelpunkt stehen. Entsprechend bemüht sich der FC Bayern auch um solch einen Mittelweg, ohne aber die internationale Konkurrenz aus den Augen zu verlieren.

Wie passt Singapur für Sie in den Reiseplan?

Der FC Bayern hat seit 2017 bereits ein internationales „Office“ in Shanghai, war seither aber nicht mehr vor Ort. In Qingdao, Shenzhen und Taiyuan gibt es schon länger Partnerschaften mit China im Jugendfußballbereich. In der Nähe von Shanghai (Taicang) eröffnete erst letztes Jahr eine weitere FC-Bayern-Fußballschule seine Tore. Hier findet ein durchgängiger Know-How-Austausch statt. Wenn dann auch mal die Profimannschaft in der Nähe vorbeischaut, stärkt das die Bindung ungemein. Im Singapur wird dann auch ein Teil der Audi Summer Tour 2023 stattfinden – wie das Testspiel um die Singapore Trophy gegen den FC Liverpool.

Wann würden Sie die Reise als Erfolg verbuchen?

Gewisse Garantiesummen der Sponsoren sind für die Teilnahme an den Spielen schon vorab beschlossen und gelten als Hauptfaktor. Vor Ort lässt sich der Erfolg dann zum Beispiel am Wachstum der Social-Media-Kanäle messen. All die Follower, die der Verein vor Ort gewinnt, kann er langanhaltend mit spezifischen Inhalten versorgen. Ansonsten sind es eher viele weiche Faktoren, die nicht sofort messbar sind.

Was sind die logischen nächsten Reiseziele?

Für eine echte Fanbindung ist es von Vorteil, gewisse Länder mehrfach zu besuchen. Ich persönlich kann mir vorstellen, dass mittelfristig Indien ein wichtiger Markt werden könnte, auch wenn dort im Moment Cricket noch alles dominiert. Indien ist inzwischen das bevölkerungsreichste Land der Welt mit über 1,4 Milliarden Einwohnern. Der Fußball-TV-Übertragungsmarkt baut sich dort gerade erst so richtig auf. Es benötigt aber entsprechend zentrale Sponsoren, die mehrere Top-Vereine in eine Region holen, um dann die hochklassigen Testspiele auf die Beine stellen zu können.