Musiala lacht über Drift-Künste seiner Bayern-Kollegen: Dann lässt er Davies kreischen

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Die FC-Bayern-Spieler durften sich kurz vor dem Spiel gegen RB bei einem Audi-Event ordentlich austoben. Kann die Mannschaft jetzt durchstarten?

München - Der FC Bayern präsentiert sich passend zum Bundesliga-Wiederauftakt am Freitag in Leipzig (17. Januar, 20.30 Uhr, DAZN & Sat 1) im Vollgas-Modus. Unter der Woche fand ein von Audi organisiertes Team-Event in Seefeld in Tirol statt, wo die Münchner Kicker um Jamal Musiala (19), Leon Goretzka (27) und Alphonso Davies (22) ihre Fahrkünste auf Schnee unter Beweis stellen durften.

Musiala lacht über Drift-Künste seiner Bayern-Kollegen

„Es war witzig zu sehen, wie die anderen Jungs beim Driften Schwierigkeiten hatten. Aktionen wie diese bringen uns als Mannschaft noch enger zusammen“, berichtete Musiala. Kumpel Davies, den Musiala mit seinen eigenen Fahrkünsten zum Kreischen brachte (siehe Video), sah das ähnlich: „Einige von uns haben eine anstrengende Zeit mit der WM hinter sich. Jetzt konnten wir einfach mal Spaß haben und den Kopf frei bekommen.“

Vor dem Pflichtspiel-Start ins Fußballjahr 2023 soll nicht nur bei den Spielern, sondern bei allen Mitarbeitern des Rekordmeisters der Teamgedanke gestärkt werden. Und dafür hat sich die Vereinsspitze um Vorstandschef Oliver Kahn (53) und Präsident Herbert Hainer (68) etwas besonderes überlegt. Wie die tz erfuhr, findet am heutigen Mittwoch im Rahmen des Zukunftsprojekts AHEAD ein großes Kick-off-Event in der Motorworld statt. Eine verspätete Weihnachtsfeier - und der Wunsch der Chefetage, die sich von der ehemaligen Führung um Karl-Heinz Rummenigge (67) und Uli Hoeneß (71) emanzipiert hat.

FC Bayern-Mitglieder bekanntlich Sportwagen-Fans

Angesichts der „motorisierten“ Historie des Klubs eine passende Wahl der Location. Immerhin kam der heutige CEO zu Spieler-Zeiten gerne mal mit seinem roten Ferrari zum Training - und parkte ihn einfach eine Straße weiter, um Sponsoren-Ärger mit Audi zu vermeiden. Trainer Julian Nagelsmann (35) ist ebenfalls ein bekennender Sportwagen-Fan und war bereits Markenbotschafter für die Nobel-Marke Jaguar und posierte vor einem F-Type. Aktuell schlägt sein Sportwagen-Herz aber für ein Oldtimer-Cabrio. Vergangenes Jahr fuhr er in seinem schwarz-grünen Porsche 911 Speedster (G-Modell) vor.

Passend dazu ist geplant, dass Nagelsmann zu den Mitarbeitern spricht und sie für das anvisierte Triple einschwört. Als Schmankerl hat der Trainer einen deutschsprachigen Musik-Act organisiert. Der Künstler? Streng geheim… (bok/pk)