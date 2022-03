Mit dem Sorgenkind in der Startelf: Wie stellt Nagelsmann seine Bayern gegen Union auf?

Von: Philipp Kessler

Dayot Upamecano läuft für den FC Bayern in der Bundesliga gegen Union Berlin von Beginn an auf. © Lackovic/imago

FC-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann treiben derzeit Abwehrprobleme um. Am Bundesliga-Wochenende, wenn es gegen Union Berlin geht, rückt Dayot Upamecano wieder in die Startelf.

München - Wenn der FC Bayern am Samstag (18.30 Uhr, Sky, hier im Live-Ticker) Union Berlin in der Allianz Arena empfängt, dürfen 35.000 Fans dabei sein. Diesen Innenverteidiger werden die Zuschauer in der Münchner Startformation sehen: Dayot Upamecano (23).

Der Franzose, der vor der Saison für eine Ablöse von 42,5 Millionen Euro von Leipzig nach München gewechselt war, wird seit seinem Transfer häufig für seine Leistungen beim Rekordmeister kritisiert. Zuletzt spielte er zweimal in Folge nicht von Anfang an. Gegen Union setzt Trainer Julian Nagelsmann (34) aber wieder auf ihn. Auch weil mit Niklas Süle (26/Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel) und Benjamin Pavard (25/Corona) zwei gestandene Abwehr-Stars ausfallen.

FC Bayern empfängt Union Berlin in der Bundesliga - Nagelsmann lobt Upamecanos „extrem große Stärke“

„Grundsätzlich hat der Spieler mein Vertrauen. Ich trainiere ihn jetzt schon seit über zweieinhalb Jahren“, erklärte der Ex-Leipzig-Coach am Freitag (18. März). „Seine extrem große Stärke ist das Verteidigen: das sehr harte Verteidigen am Mann, das sehr gute Verteidigen im Raum aufgrund seiner Geschwindigkeit.“

Am Samstag (19. März) warten interessante Duelle auf Upamecano. Nagelsmann warnte vor den Kontern von Union Berlin, sprach in diesem Zusammenhang auch die schnellen sowie robusten Angreifer, wie beispielsweise Sheraldo Becker (27) und Taiwo Awoniyi (24) an. Beide Stürmer bereiteten dem FC Bayern schon im Hinspiel beim 5:2-Sieg der Münchner Probleme. Gegen diese Spielertypen könne Upamecano seine Stärken laut Nagelsmann „optimal einbringen“. Der FCB-Coach: „Ich gehe schwer davon aus, dass er auch ein gutes Spiel macht.“

Bundesliga: Gegen Union Berlin soll Lucas Hernández die Abwehr des FC Bayern führen

In Abwesenheit von Süle soll Lucas Hernández (26) Chef in der Bayern-Abwehr sein. „Er muss die Rolle übernehmen, dass er lauter kommuniziert“, betonte Nagelsmann. „Es geht darum, dass Luci die Führung übernimmt. Den Anspruch hat er auch an sich selbst. Er hat das auch im Kreuz: Einerseits durch die Art und Weise, wie er spielt. Aber auch sprachlich. Er spricht sehr gut Deutsch, kann die anderen führen. Er spricht Französisch, Spanisch. Er kann mit allen auf dem Feld gut kommunizieren.“

Auch Abwehr-Talent Tanguy Nianzou (19) werde wahrscheinlich spielen, so Nagelsmann: „Auch seine große Stärke liegt im Verteidigen, er hat eine große Gewinner-Mentalität.“ (pk)