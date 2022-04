Bayern-Aufstellung gegen Villarreal? Nagelsmann: „Vier Positionen sind offen“

Von: Marius Epp

Mit welcher Elf geht der FC Bayern ins Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Villarreal? Trainer Julian Nagelsmann kündigt Rotation an.

Villarreal - FC Bayern gegen FC Villarreal - dieses Duell gab es erst zweimal. 2011 entschieden die Münchner beide Partien in der Gruppenphase der Champions League für sich. Nun kommt es zum dritten und vierten Aufeinandertreffen im Viertelfinale.

Für das „gelbe U-Boot“ ist der Einzug in die Runde der letzten Acht schon ein Riesen-Erfolg, alles weitere Bonus. Für den FC Bayern ist das Weiterkommen Pflicht. „Es ist eine sehr erfahrene Mannschaft, die schon ein bisschen was erlebt hat. Die muss man erstmal knacken“, sagte Bayern-Coach Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz über den Gegner (die PK-Aussagen zum Nachlesen).

FC Bayern - FC Villarreal: Nagelsmann hat vier offene Positionen

Mit welcher Mannschaft er die Spanier knacken will, weiß er selbst noch nicht genau. Er habe sich seine Aufstellung schon notiert, es gebe aber noch Lücken. „Vier Positionen sind noch offen“, sagte er. Um einen Startelf-Platz bangen müssen unter anderem Leroy Sané und Niklas Süle.

Julian Nagelsmann steigt gut gelaunt aus dem Mannschaftsbus - weiß aber, dass gegen Villarreal viel auf dem Spiel steht. © Stefan Matzke/sampics

„Leroy hat einen nicht ganz glücklichen Eindruck gemacht, er hat über das ganze Jahr aber unfassbare Leistungen gebracht. Serge (Gnabry, Anm. d. Red.) hat gut trainiert und in Freiburg gleich getroffen. Bei Niki habe ich mich noch nicht entschieden“, sagte Nagelsmann und kündigte an: „Rotation - da werden wir ein bisschen was machen.“

FC Bayern: Aufstellung gegen FC Villarreal - Davies steht vor Comeback

Folgende Positionen dürften feststehen: Robert Lewandowski im Sturm, Thomas Müller und Kingsley Coman in der Offensive. Joshua Kimmich wird in der Zentrale neben Leon Goretzka beginnen, Manuel Neuer ist im Tor gesetzt. Wie die Abwehrreihe aussehen wird, ist noch völlig offen. Alphonso Davies könnte auf der linken Seite sein Debüt geben, der Kanadier meldet sich nach seiner Herzmuskelentzündung fit und bereit.

Besonders vorsichtig wird man beim FC Bayern an der Seitenlinie sein. In der Bundesliga könnte man einen Wechselfehler wie gegen den SC Freiburg wohl noch verkraften, in der Champions League nicht.

FC Bayern: Voraussichtliche Aufstellung gegen FC Villarreal

Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski