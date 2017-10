Bayern-Startelf für Pokalspiel bei RB Leipzig: So könnten sie spielen

Arjen Robben (l.) wird in Leipzig unzweifelhaft in der Startelf stehen.

Wenn der Branchenprimus beim frechen Herausforderer antritt, spielt natürlich das Personal eine entscheidende Rolle. Wie stellt Trainer Jupp Heynckes den FC Bayern für das Gastspiel im DFB-Pokal bei RB Leipzig auf? Es gibt mehrere Optionen.

München - Wie groß der Respekt vor dem amtierenden Vizemeister ist, konnte man bei Jupp Heynckes auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalspiel des FC Bayern München bei RB Leipzig (Anstoß 20.45 Uhr - hier geht‘s zum Live-Ticker) hören.

„Das ist ein besonderes Spiel, weil zwei Spitzenmannschaften der Liga aufeinandertreffen“, sagte der Trainer des Rekordmeisters, der ein „dramatisches, sehr intensives und bestimmt auch hochklassiges Spiel mit fußballerischen Leckerbissen“ erwartet. „Wir müssen schon eine Topleistung bringen, um im Pokalwettbewerb zu bleiben“, ist sich Heynckes bewusst.

Entsprechend der Aussagen auf der PK lässt sich folgern, dass der Bayern-Coach seinen Topstars keine Verschnaufpause gönnen wird im Hinblick auf die noch anstehenden schweren Spiele in der Bundesliga und in der Champions League. Stattdessen dürfte Heynckes die Crème de la Créme seines aktuellen Kaders aufs Feld schickt. Wir analysieren die einzelnen Mannschaftsteile und nennen die voraussichtliche Aufstellung.

Tor

Jupp Heynckes hat seinen Stellvertreter Nummer eins für den immer noch verletzten Welttorhüter Manuel Neuer gefunden: An Sven Ulreich s Startelfeinsatz gegen Leipzig gibt es keinen Zweifel, der Neuer-Ersatz soll weiterhin Selbstvertrauen und Spielpraxis sammeln.

Abwehrkette

Mats Hummels ist zwar nach dem Hamburg-Spiel angeschlagen, doch Heynckes verriet bereits einen Tag vor dem Pokalkracher, dass der Innenverteidiger für einen Einsatz bereit steht. „Mats hat einen Schlag auf den Knöchel bekommen“, so Heynckes. „Meistens werden kleine Mikrofasern verletzt, das hat aber keine allzu große Bedeutung. Die Verletzung ist nicht so schlimm, als dass er in Leipzig nicht von Anfang an spielen kann.“

Neben Hummels wird wohl wieder Jerome Boateng im Zentrum verteidigen. Der Weltmeister bekam gegen Hamburg eine Verschnaufpause, seine Qualitäten sind aber im Duell gegen den Vizemeister gefragt.

Rechts hinten ist Joshua Kimmich gesetzt, gegen seine Ex-Kollegen wird der Youngster eine Extraportion Motivation in die Waagschale werfen. Genausowenig Zweifel gibt auf der Linksverteidigerposition: David Alaba ist der Platzhirsch, vielleicht erinnert sich der Österreicher ja noch an seinen Freistoßkracher vom bislang letzten Auftritt in Leipzig, als er - bereits in der Nachspielzeit - den 4:4-Ausgleich erzielte und so den Weg zum spektakulären 5:4-Sieg der Bayern ebnete.

Defensives Mittelfeld

Heynckes‘ Wunschspieler für die defensive Sechs vor der Abwehrkette ist Javi Martinez. Der Spanier fehlte zuletzt in Hamburg wegen einer Schulterverletzung, gegen Leipzig steht er allerdings wieder im Kader. „Ich bin ein Trainer, der seine Spieler schützt. Wenn sie nicht zu hundert Prozent fit sind, bringen sie nicht ihre Topleistung“, erklärte Heynckes allgemein zum Gesundheitszustand des Zweikämpfers. Eine Entscheidung über einen Einsatz wollte der Coach erst kurz vor dem Spiel treffen. Heynckes weiß, was er an Martinez hat und wird ihn spielen lassen, wenn der Spieler selbst grünes Licht gibt.

Neben Martinez sind Corentin Tolisso und Sebastian Rudy die wahrscheinlichsten Kandidaten für einen Platz im defensiven Mittelfeld, beide Akteure sind jeweils mit einem etwas kreativeren Potenzial als Martinez ausgestattet. Tolisso empfahl sich am Samstag in Hamburg durch seinen Siegtreffer und weitere gelungene Offensivaktionen, Rudy durfte nach seinem Einsatz gegen Celtic pausieren.

Sollte Martinez wider Erwarten doch nicht auflaufen, könnte auch Arturo Vidal in der Startelf neben Tolisso oder Rudy stehen. Der Chilene und der Franzose agierten beim 1:0-Erfolg beim HSV gemeinsam auf der Doppelsechs.

Offensives Mittelfeld

Nach dem Ausfall von gleich drei Offensivakteuren hat Heynckes im Angriff nicht mehr allzu große Auswahl. Franck Ribéry und Thomas Müller standen ohnehin nicht zur Verfügung, am Dienstagabend kam dazu noch die Meldung, dass auch James Rodriguez die Reise nach Leipzig nicht mit antreten konnte. Der Kolumbianer wäre eine Alternative für Müller in der Kreativzentrale gewesen. Diesen Part wird nun aller Voraussicht nach Thiago Alcantara übernehmen, der schon am Samstag in Hamburg für den verletzten Müller in die Partie kam.

Auf dem rechten Flügel gibt es keine Zweifel am Startelfeinsatz von Arjen Robben, der wegen Neuers und Müllers Fehlen die Rolle des Kapitän-Vertreter-Vertreters beim FC Bayern übernimmt. Links wird Kingsley Coman sein Können erneut unter Beweis stellen dürfen. Heynckes hält große Stücke auf den jungen Franzosen, der trotz Knieprellung von Anfang an auflaufen wird.

Sturm

Jupp Heynckes ist zwar nicht ganz glücklich über die Kadergestaltung in Sachen Sturm, aber solange Robert Lewandowski wie gewohnt jedes Spiel hundert Prozent geben kann, ist die Besetzung des Zentrums sehr einfach: Lewandowski spielt. Der Trainer weiß, was er an seinem polnischen Mittelstürmer hat und stellte auf der PK vor dem Duell klar: „Wenn er Torschützenkönig werden kann, wird die ganze Mannschaft für ihn spielen, das sag ich Ihnen schon heute.“

