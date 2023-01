Kurz vorm Bundesliga-Start geht ein Virus um: Sané fehlt im Training – Choupo-Moting war bereits betroffen

Von: Florian Schimak

Teilen

Der FC Bayern startet die Vorbereitungen auf den Re-Start der Bundesliga. Am Freitag geht‘s gegen RB Leipzig. Am Montag aber fehlte Leroy Sané.

München – Ob man sich beim FC Bayern inzwischen Sorgen machen muss? Vermutlich nicht, aber etwas auffällig ist es schon. Am Freitag fehlte Eric Maxim Choupo-Moting beim einzigen Test in der Winterpause gegen RB Salzburg (4:4) wegen eines Magen-Darm-Infekts.

Name: Leroy Aziz Sané Geburtstag: 11. Januar 1996 (27 Jahre) Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2025) Position: Linksaußen Marktwert: 70 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

FC Bayern: Virus geht um! Sané fehlt im Training – auch Choupo-Moting war bereits betroffen

Für den Kameruner, der sich vor der WM-Pause mit einem erschreckenden Lauf seinen Stammplatz im Sturm erkämpfte, wurde dabei von Thomas Müller vertreten. Die beiden Routiniers werden sich vermutlich in der Rückrunde um diese Position streiten.

Am Montag nun kehrte Choupo-Moting wieder zurück auf den Trainingsplatz. Dafür fehlte aber Leroy Sané – aus genau dem gleichen Grund wie Choupo am Wochenende: Magen-Darm! Geht da etwa ein Virus um?

Leroy Sané konnte am Montag nicht mit der Mannschaft trainieren. © IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Julian Nagelsmann freut sich über Rückkehrer: Goretzka und de Ligt wieder fit

Immerhin durfte Julian Nagelsmann mit Matthijs de Ligt und Leon Goretzka zwei weitere zuletzt angeschlagene Spieler wieder an der Säbener Straße begrüßen. Dem Niederländer machte schon beim Trainingslager in Doha das Sprunggelenk zu schaffen. Nationalspieler Grotzeka hatte in den vergangenen Tagen Probleme mit dem hinteren Oberschenkel. Beide verpassten das Testspiel gegen Salzburg.

Ob beide für Freitag bereits eine Option sind? Dann startet die Bundesliga ins Jahr 2023 und der Tabellenführer aus München muss zum Auftakt gleich zu einem dicken Brocken. RB Leipzig liegt lediglich sechs Punkte hinter dem FC Bayern. Bei einem Sieg würde der Rekordmeister die Bulle ordentlich distanzieren – doch bei einer Niederlage wäre das Team von Marco Rose wieder in Schlagdistanz.

FC Bayern und die Torwartfrage: Wann kommt Yann Sommer?

Daher wird es spannend zu sehen sein, wie Trainer Nagelsmann aufstellt. Alleine die Torwartfrage beschäftigt die Bayern seit dem 10. Dezember intensiv. An diesem Tag zog sich Manuel Neuer beim Skitouren einen Schien- und Wadenbeinbruch zu. Sven Ulreich steht als Ersatz bereit, doch es soll auf jeden Fall noch ein Keeper kommen.

Yann Sommer ist der Wunschkandidat an der Säbener Straße. Fraglich ist, ob der Transfer bis zum 20. Januar bereits über die Bühne geht. Weshalb davon auszugehen ist, dass Ulreich gegen Leipzig im Tor stehen wird.

FC Bayern: Aufstellung gegen RB Leipzig – Nur Upamecano und Davies in Abwehr gesetzt

In der Viererkette wird Alphonso Davies, der gegen Salzburg eine besondere Unterstützung erfuhr, links hinten verteidigen. In der Innenverteidigung ist Dayot Upamecano gesetzt. Doch wer läuft neben ihm auf? Neuzugang Daley Blind, der sich im Salzburg-Test sehr ordentlich verkaufte, könnte beginnen, falls de Ligt nicht die erhoffte Fitness mitbringt. Rechts wird Benjamin Pavard wohl den Vorzug vor Josip Stanisic bekommen.

Im Mittelfeld werden Joshua Kimmich auf der Sechs und Jamal Musiala auf der Zehn beginnen. Sollte der Oberschenkel von Goretzka keine Probleme mehr machen, wird er an Kimmichs Seite beginnen. Linksaußen hinterließ Serge Gnabry gegen Salzburg einen agilen Eindruck, er dürfte den Vorzug vor Kingsley Coman erhalten.

Wer verdient wie viel? Gehaltstabelle des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

FC Bayern gegen RB Leipzig: Choupo-Moting könnte Vorzug vor Müller erhalten

Sollte sich der Infekt von Sané als milder herausstellen, wird der 27-Jährige auf dem rechten Flügel beginnen. Für wen sich Nagelsmann letztlich im Sturmzentrum entscheiden wird, bleibt abzuwarten. Seinen Aussagen zuletzt könnte Choupo-Moting den Vorzug erhalten. (smk)