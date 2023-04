Bayern-Aufstellung: Personal-Puzzle in der Offensive - wer ersetzt Choupo-Moting?

Münchner gastieren in Freiburg

Im Vergleich zum DFB-Pokal-Viertelfinale muss Thomas Tuchel zwei Veränderungen an der Startelf vornehmen. So könnte der FC Bayern in Freiburg spielen.

München - Der FC Bayern will Revanche. Revanche für die 1:2-Pleite im DFB-Pokal, Revanche für das Last-Minute-Aus in der eigenen Arena - und das bestenfalls mit einer überzeugenderen Darbietung am Samstag (8. April) in Freiburg.

Paarung: FC Bayern - SC Freiburg Wettbewerb: Bundesliga, 27. Spieltag Anpfiff: Samstag (8. April), 15.30 Uhr Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin)

Tuchel will Reaktion sehen in Freiburg: „Geht darum, Zähne zu zeigen“

Schließlich geht es bereits am Dienstag (11. April) in der Champions League gegen Manchester City weiter. Eine steigende Formkurve dürfte vor dem Kracher vermutlich sowohl innerhalb als auch außerhalb des Vereins gerne gesehen werden.

„Die Form gibt es nur zurück, wenn wir uns um das Tägliche kümmern. Es gehört am Ende schon auch dazu, den Biss und die Widerstandsfähigkeit zu entwickeln. Es geht darum, gegen Freiburg die Zähne und eine Reaktion zu zeigen“, machte Trainer Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz vor der Partie klar. Gegen die Breisgauer gelte es nun, den „nächsten Schritt zu machen“: „Es ist super eng und wir müssen nachlegen, nachlegen, nachlegen.“

+ Bayern-Coach Thomas Tuchel (re.) muss beim Gastspiel in Freiburg ohne Eric Maxim Choupo-Moting (li.) auskommen. © Imago Images / Ulrich Wagner; Imago Images / MIS

FC Bayern in Freiburg ohne Upamecano und Choupo-Moting

Bitter für die Münchner: Gleich zwei Akteure, die am Dienstag noch in der Startaufstellung zu finden waren, fallen für das Gastspiel im Südwesten der Republik aus. Innenverteidiger Dayot Upamecano sitzt seine Gelbsperre ab, bei Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting streikt das Knie. Selbst ein Einsatz gegen ManCity steht auf der Kippe.

„Bei Choupo wird es knapp. Er geht jetzt nicht mit nach Freiburg und wird sich einer Behandlung unterziehen. Alles andere müssen wir abwarten“, gab Tuchel Auskunft. Darüber hinaus steht auch Youngster Mathys Tel nicht zur Verfügung – womit auch klar ist, dass ein echter Neuner nicht zum Aufgebot des FC Bayern gehören wird. Die Frage nach der Besetzung des Sturmzentrums im 4-2-3-1- bzw. 4-3-3-System stellt sich daher zwangsläufig.

Bayern-Aufstellung: Rückt Müller in die Sturmspitze?

Wer für den Kameruner auflaufen wird, ließ Tuchel am Freitag noch offen. Mehrere Optionen drängen sich auf, „Sadio Mané und Serge Gnabry können beide dort spielen“. Auch eine Versetzung von Thomas Müller in die vorderste Reihe wäre denkbar, Jamal Musiala könnte dafür auf die Zehnerposition rücken. „Er ist bereit, zu beginnen“, stellte der Coach dem deutschen Nationalspieler, dessen Handspiel „weder nach dem Spiel noch in den letzten Tagen ein großes Thema“ gewesen sei, einen Startelfeinsatz in Aussicht.

Dieser könnte auch Außenverteidiger Joao Cancelo winken, es wäre sein zweiter in Folge. Für den gesperrten Dayot Upamecano könnte Benjamin Pavard ins Zentrum rutschen. Cancelo könnte auf rechts übernehmen und Alphonso Davies wieder auf die linke Seite zurückkehren. Als Innenverteidiger ist Matthijs de Ligt gesetzt, dasselbe gilt für Yann Sommer im Tor.

Bayern-Aufstellung: Gnabry und Mané erstmal wieder nur auf der Bank?

Nur aufgrund der englischen Wochen die Rotationsmaschine anzuschmeißen, scheint nicht der Plan Tuchels zu sein. „Es kann sich jeder verdienen, die Spiele durchzuspielen, wenn nicht von der athletischen Abteilung etwas wegen der Belastungssteuerung kommt“, so der 49-Jährige über die vielen Partien.

Durchspielen dürfte am Samstag im Zweifel Joshua Kimmich, der wie schon im DFB-Pokal auch am Samstag wahrscheinlich mit Leon Goretzka die Mittelfeldzentrale bilden wird. Auf den Außenbahnen haben Leroy Sané und Kingsley Coman wohl die besten Karten - Gnabry und Mané bliebe mal wieder nur ein Platz auf der Bank. Zumindest, wenn Tuchel auf Musiala als Zehner und Müller als Choupo-Moting-Ersatz setzt.

Voraussichtliche Bayern-Aufstellung gegen Freiburg: Sommer - Cancelo, Pavard, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Sané, Musiala, Coman - Müller

