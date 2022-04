Bayern-Aufstellung gegen Freiburg: Fragezeichen hinter Lewandowski und Kimmich

Von: Marius Epp

Große Verletzungsprobleme hat der FC Bayern momentan nicht, Fragezeichen gibt es vor dem Spiel gegen Freiburg aber doch. Auf wen setzt Julian Nagelsmann?

Freiburg - Zur Abwechslung hat der FC Bayern die Länderspielpause gut überstanden, lediglich Eric Maxim Choupo-Moting kehrte mit einer Corona-Infektion aus Afrika zurück und befindet sich in Isolation. Langsam aber sicher brechen die wichtigsten Wochen des Jahres an - und Trainer Julian Nagelsmann hat wieder fast alle Profis gesund an Bord.

Vor allem die Rückkehr der Leistungsträger Leon Goretzka und Alphonso Davies stimmt die Gemüter fröhlich. Allerdings reicht es beim Kanadier noch nicht für die Bundesliga-Partie gegen den SC Freiburg, wie Nagelsmann auf der Pressekonferenz (die PK im Ticker zum Nachlesen) informierte. Ob Goretzka erste Spielminuten sammeln darf, ist noch nicht gesichert, der Nationalspieler habe „muskuläre Probleme an der Hüfte. Ich würde ihn aber gerne spielen lassen“, sagte der Trainer.

FC Bayern: Aufstellung gegen SC Freiburg - Lewandowski angeschlagen

Ebenfalls leicht angeschlagen ist Robert Lewandowski. „Sein Schmerzbild lässt momentan keine Zweikämpfe zu“, so Nagelsmann. „Wir werden die Untersuchung abwarten. Da werden wir kein Risiko eingehen.“ Er geht aber davon aus, dass er im Kader steht und spielen kann. „Die Frage ist nur, wie lange.“ Weil Ersatzmann Choupo-Moting fehlt, könnte ein Sturm-Engpass drohen.

Robert Lewandowski hat unter Julian Nagelsmann eine Einsatzgarantie - wenn er fit ist. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Joshua Kimmich ist topfit - der Mittelfeld-Star droht das Spiel in Freiburg aber aus anderen, erfreulichen Gründen zu verpassen: Mit seiner Freundin Lina erwartet er das dritte Kind. „Er hat unglaublich gut trainiert, so als wäre das Kind schon da“, scherzte Nagelsmann.

Kimmichs Einsatz ist offen. „Wenn alles ruhig bleibt, kann er nachreisen. Die Geburt ist aber wichtiger als das Spiel“, sagte er. Wer den Ehrgeiz des 27-Jährigen kennt, weiß: Wahrscheinlich wird er nachreisen.

FC Bayern gegen SC Freiburg: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez - Kimmich, Musiala - Gnabry, Müller, Sané, Coman - Lewandowski

SC Freiburg: Flekken - Kübler, Lienhart, N. Schlotterbeck, Günter - M. Eggestein, Höfler - Sallai, Jeong, Grifo - Höler

(epp)