Der nächste Bayern-Aussetzer in Schwaben? Immer Ärger mit den Augsburgern

Der FC Bayern fährt zum FC Augsburg - eine klare Sache? Auf dem Papier schon. Aber zuletzt taten sich die Münchner mit den Fuggerstädtern einige Male schwer.

München - Wie weit der FC Augsburg und der FC Bayern, die sich am Samstag (15.30 Uhr) treffen, auseinanderliegen, zeigt sich auch darin: Enrico Maaßen, der Trainer des FC Augsburg, ist seinem Gegenüber Julian Nagelsmann noch nie begegnet. (das sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz zum FCA-Spiel)

„Wir sind in unterschiedlichen Karrierephasen.“ Er ist neu in der Bundesliga und hat Nagelsmann bislang nur und aus der Distanz bewundert – vor allem dafür, „was er in Hoffenheim geleistet hat“. Ein freundliches Hallo unter alten Bekannten wird es in der Augsburger Arena also nur mit Nagelsmanns Assistenten Dino Toppmöller geben. „Mit ihm habe ich den Fußball-Lehrer gemacht.“



+ Nicht amüsiert: Leon Goretzka nach einem Augsburg-Spiel. Wie ergeht es dem Favoriten diesmal gegen die Schwaben? © Sven Hoppe/dpa

Augsburg sorgte 2014 für die erste Pep-Niederlage: Mölders feierte mit Megafon im Fanblock

Auch Markus Weinzierl musste sich 2013/14 bei Pep Guardiola erst einmal vorstellen. Ein paar Jahre später wurden sie am Masskrug kumpelnd auf dem Oktoberfest gesichtet. Der Katalane begegnete dem Straubinger mit Respekt, denn der brachte ihm die erste Niederlage in der Bundesliga bei. Es geschah 2014: Die Bayern waren schon sicher Meister, „Bundesliga is over“, sagte Pep, seine Gedanken waren bei der Champions League. In dieser Phase schoss der damalige Augsburger Stürmer Sascha Mölders die Bayern ab. 1:0 für den FCA – historisch; Mölders feierte mit Megafon im Fanblock.

2015 gelang den Schwaben sogar ein Sieg in München: Wieder ein 1:0. Das Tor war episch: Raul Bobadilla mit der Hacke. Markus Weinzierl gelang es, in seiner zweiten Augsburger Amtszeit (2021/22) die Bayern sogar ein drittes Mal zu schlagen: Gegen die Nagelsmann-Bayern gewannen die Schwaben bei sparsamem Ballbesitz (21 %) 2:1, die Tore erzielten Pedersen und Hahn.



Bayern-Schreck FC Augsburg? „Es hat in den letzten Jahren gut funktioniert gegen die Bayern“

Andere FCA-Trainer taten sich schwerer mit den Bayern. Manuel Baum musste in München in einer englischen Woche, in der er sich verrotierte (er stellte den heutigen Münchner Löwen Tim Rieder von Beginn an auf), ein 0:6 hinnehmen (2017), holte allerdings auch ein 1:1 (2018). Den Ausgleich für den FCA erzielte der gerade von den Bayern gekommene Felix Götze. Martin Schmitt, schon als Coach von Mainz und Wolfsburg für die Bayern ein unangenehmer Gegner, rang den Münchnern 2019 in Augsburg ein 2:2 ab. Da trafen Marco Richter in der ersten Minute und Alfred Finnbogason in der Nachspielzeit.



Gesamtbilanz aus 22 Bundesliga-Vergleichen: Der FCA gewann dreimal, spielte zweimal unentschieden – bei 17:53 Toren. Es könnte schlimmer sein, weswegen Enrico Maaßen meint: „Es hat in den letzten Jahren gut funktioniert gegen die Bayern. Wir wollen daran glauben, dass etwas möglich ist.“



Was der 38-Jährige erwartet: „Wir müssen leidensfähig sein, wir werden oft hinten reingedrängt werden, aber auch die Bayern verlieren mal den Ball, und es wird Umschaltmomente geben.“ Und so wird am Ende stehen: vierter Sieg, drittes Remis oder 18. Niederlage. Günter Klein

