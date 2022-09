Raus aus der Remis-Falle: Die Bayern wollen in Augsburg zurück in die Erfolgsspur

Ein Sieg zum Wiesn-Start?

Gegen Barca klappte es vorzüglich mit dem Siegen - was in der Liga für den FC Bayern zuletzt schwierig war. In Augsburg will der FCB endlich wieder einen Dreier holen.

München - Während die Münchner sich am Samstag auf ihre erste Wiesn-Mass nach zwei Jahren Abstinenz freuen, hat Julian Nagelsmann eine ganz andere Durststrecke im Kopf. „An die Wiesn denke ich ehrlich gesagt noch nicht“, meinte der Cheftrainer des FC Bayern am Freitag. Kein Wunder, hat der 35-Jährige am Anstichtag eine durchaus sensible Dienstreise nach Schwaben vor der Brust.

Beim FC Augsburg (15.30 Uhr, Sky) geht es für den Rekordmeister darum, der Mini-Krise in der Bundesliga nach insgesamt drei Unentschieden in Folge entgegenzusteuern und knapp einen Monat nach dem 7:0-Sieg in Bochum endlich wieder dreifach zu punkten. Nur in diesem Fall dürfte Nagelsmann (und seinen Bossen) seine Mass schmecken, wenn es am Sonntag zum traditionellen Oktoberfest-Besuch ins Käferzelt geht (das sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz zum FCA-Spiel).

Kahn: „Wir sind gut beraten, nicht gleich wieder zu übertreiben, in Euphorie zu verfallen“

Zur Erinnerung die Worte von Vorstandschef Oliver Kahn nach dem 2:0-Sieg in der Champions League gegen den FC Barcelona: „Wir sind gut beraten, nicht gleich wieder zu übertreiben, in Euphorie zu verfallen. Ich habe es zur Mannschaft gesagt: Besonders viel wert ist der Sieg, wenn wir jetzt nachziehen. Und nachziehen heißt, in Augsburg zu gewinnen.“ Das vierte Remis in Folge? „Ich weiß nicht, ob es ein weiteres Unentschieden geben wird. Ich hoffe nicht“, so der Fußball-Lehrer vor seinem Ausflug zum FCA, wo der FC Bayern traditionell gerne mal Federn lässt.

+ Bayern Münchens Cheftrainer Julian Nagelsmann: Zuletzt fiel seiner Mannschaft das Siegen in der Bundesliga schwer. © Sven Hoppe/dpa

Immerhin: Der gebürtige Landsberger – wo seine Familie nach wie vor beheimatet ist – kann aufgrund der Nähe zu Augsburg auf tatkräftige Unterstützung von den Rängen bauen. „Es ist immer schön, wenn man nah der Heimat Fußballspiele hat. Meine Mama, meine Schwester und meine Lebensgefährtin kommen morgen auch“, verriet Nagelsmann, der in Augsburg unter dem damaligen Amateure-Coach Thomas Tuchel als junger Gegnerscout seine ersten Schritte in Richtung Trainerdasein ging. Den aktuellen FCA analysierte er wie folgt: „Augsburg spielt viele lange Bälle, sie gehen auf den zweiten Ball und schießen aus der zweiten Reihe. Da geht es mehr ums Arbeiten als ums Brillieren. Wir sind angehalten, die Chancen, die wir uns erspielen, zu nutzen.“



Nagelsmann vor Augsburg: „Wir sind tabellarisch und punktemäßig hinten dran“

Für Nagelsmann und seine Mannschaft wird es allerhöchste Zeit, der Remis-Falle zu entkommen, schließlich ist das bayerische Derby das letzte Spiel vor der anstehenden Länderspielpause. Ein erstes Zwischenfazit der Saison? Kann nur dann positiv ausfallen, wenn sich die Bayern-Spieler mit drei Punkten mehr auf dem Konto und vielleicht sogar als Tabellenführer zu ihren jeweiligen Nationalmannschaften verabschieden.



„Das ist sehr wichtig“, unterstrich auch der Cheftrainer. „Wir sind tabellarisch und punktemäßig hinten dran, hinter dem, was wir uns vorgestellt haben. Rein inhaltlich war der Block gut, wir haben uns aber andere Ergebnisse vorgestellt als drei Punkte aus den letzten drei Spielen. Das ist klar.“ In diesem Sinne: Erst abliefern, dann anstoßen! José Carlos Menzel López

