Zwei Bayern-Profis mit Startelf-Garantie gegen Augsburg - Stürmer fällt mit Knieverletzung aus

Von: Antonio José Riether

Vor dem Spiel gegen Augsburg ließ sich Julian Nagelsmann etwas in seine Startaufstellung hineinschauen. Zwei seiner Profis werden im Bayern-Schwaben-Duell mit Sicherheit starten.

München - Die Niederlage vom vergangenen Mittwoch schmerzt noch. Der FC Bayern München verlor das Viertelfinal-Hinspiel gegen den FC Villarreal mit 0:1 und war dabei noch gut bedient. Seine Stars wird Trainer Julian Nagelsmann vor dem Rückspiel am Dienstag wohl teilweise schonen, dafür werden zuletzt weniger berücksichtigte Spieler am Samstag gegen den FC Augsburg zum Einsatz kommen. Bei der Pressekonferenz am Freitagnachmittag kündigte der Coach bereits einige Wechsel in seiner Startelf an.

FC Bayern: Aufstellung des Augsburg-Spiels - Julian Nagelsmann verordnet Alphonso Davies eine Pause

In der Königsklasse ging Nagelsmann noch mit seiner Viererkette bestehend aus Alphonso Davies, Lucas Hernandez, Dayot Upamecano und Benjamin Pavard ins Spiel. Beim Heimspiel gegen die Augsburger wird der Linksverteidiger Davies, der gegen Villarreal nach fast vier Monaten Pause sein Comeback gegeben hatte, nicht starten, wie Nagelsmann bereits bekannt gab. Er werde „Phonzie eine Pause geben“, so der Coach im Wortlaut.

Auch in der Innenverteidigung kündigte Nagelsmann einen Wechsel an, so wird Niklas Süle gegen den FCA sicher starten. Dafü weicht wohl einer der beiden anderen Innenverteidiger Upamecano oder Hernandez. Weitere Einblicke in seine Hintermannschaft gab Nagelsmann allerdings nicht.

Juliana Nagelsmann gab zwei Bayern-Profis eine Startelf-Garantie für das Augsburg-Spiel. © Sven Simon/imago-images

FC Bayern: Wie stellt Nagelsmann gegen Augsburg auf? Goretzka darf von Beginn an ran

Unter der Woche ließ der Cheftrainer noch die Doppelsechs mit Joshua Kimmich und Jamal Musiala ran. Gegen Augsburg wird Leon Goretzka wieder von Beginn an auf dem Platz stehen, wie Nagelsmann offenlegte. Ob Kimmich oder Musiala dafür zunächst auf der Ersatzbank Platz nimmt, ließ er offen. Jedoch wird Kimmich als gestandener Führungsspieler mit hoher Wahrscheinlichkeit auch am Samstag auf dem Feld stehen.

„Für Niki oder Leon ist es extrem wertvoll, zu spielen“, meinte er mit Blick auf das Bundesligaspiel am Wochenende. Der zuletzt verletzte Goretzka, der bereits gegen Freiburg startete und für eine halbe Stunde gegen Villarreal eingewechselt wurde, soll so wieder an die Wettkampfbedingungen im Saisonendspurt herangeführt werden.

FC Bayern: Wen bringt Nagelsmann gegen Augsburg? Sané rückt wohl in die Startelf

Auf den offensiven Außen konnten sich weder Serge Gnabry auf links noch Kingsley Coman auf rechts am Mittwochabend richtig durchsetzen. Gegen Augsburg ist ein Einsatz von Leroy Sané gut möglich, der deutsche Nationalspieler kam in Spanien nur eine halbe Stunde lang zum Einsatz. Im Hinblick auf die Belastungssteuerung vor dem Rückspiel in der Königsklasse wird Coman wohl vorerst pausieren.

Und auch die zentrale Offensive der Münchner zeigte sich in Villarreal so harmlos wie selten, dennoch wird hier wohl nicht groß rotiert. Viele Optionen hat Nagelsmann neben den Stammspielern Thomas Müller und Robert Lewandowski ohnehin nicht, der Backup des Polen fällt mit hoher Wahrscheinlichkeit aus.

FC Bayern: Aufstellung gegen Augsburg - Lewandowski-Backup fällt trotz Freitestung aus

Der zuletzt mit dem Coronavirus infizierte Eric Maxim Choupo-Moting sei zwar freigetestet wie Nagelsmann am Freitag bekannt gab, jedoch habe er Knieprobleme. „Wir wissen nicht zu hundert Prozent, wie lange er ausfällt. Es kann von Tag zu Tag sein, dass er wider zur Verfügung steht aber ich gehe nicht davon aus, dass er morgen fehlt“, so Nagelsmann. Somit muss es wieder Lewandowski richten. (ajr)

Voraussichtliche Aufstellung gegen den FC Augsburg:

Neuer - Pavard, Süle, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, Musiala, L. Sané - Lewandowski