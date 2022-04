Nagelsmann mit Klarstellung vor FCA-Spiel: „Habe mich in Art und Weise geäußert, die nicht richtig war“

Von: Antonio José Riether

Nach dem 0:1 beim FC Villarreal geht es für die Bayern in der Liga gegen den FC Augsburg weiter. Alle Stimmen der Beteiligten zum bayerisch-schwäbischen Duell.

München - Die Niederlage an der spanischen Mittelmeerküste am vergangenen Mittwoch setzte dem FC Bayern München* sichtlich zu. Cheftrainer Julian Nagelsmann zeigte sich bereits nach Spielende in Villarreal enttäuscht, am Freitag nannte er bei der Pressekonferenz vor dem Augsburg-Spiel aber schon wieder Gründe für einen Halbfinal-Einzug. Beim Heimspiel gegen die bayerischen Schwaben könnte sich der Rekordmeister etwas Selbstvertrauen zurückholen.

Was haben die Verantwortlichen vor und nach dem Spiel gegen den FCA* zu sagen? Wir fassen die von Sky eingefangenen Stimmen zur Partie hier zusammen, im tz.de-Ticker verfolgen Sie die Partie außerdem live.

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern) über...

... ein mögliches Ausscheiden gegen Villarreal: „Grundsätzlich nicht, man sollte nicht an negative Konsequenzen denken. Das ist selbsterklärend, wir wollen weiterkommen und die Spieler haben viel Selbstvertrauen. Es war nur ein 0:1, wir müssen den Teufel nicht an die Wand malen.“

... die Gründe für die Niederlage: „Wir hatten gegen Union und Freiburg gute Gegner, gegen die wir viele Tore gemacht haben. Es gab ein paar taktische und emotionale Gründe dafür, dass unsere Leistung in Villarreal nicht so gut war. Am Dienstag werden wir das besser machen. (...) Ich entscheide nichts alleine, sondern im Team und mit der Mannschaft zusammen. Kingsley hat mal rechts gespielt und er hat kein schlechtes Spiel gemacht. Es war aber einfach kein Spieler auf dem Feld, der seine Maximallistung erreicht hat.“

... den Ausfall von Niklas Süle, der mit Fieber fehlt: Der Corona-Test war erst einmal negativ, aber wir wollen wissen, was es ist. Stand jetzt rechne ich am Dienstag mit ihm, aber eine Grippe kann auch länger dauern.“

... einen Einsatz von Hernandez am Dienstag: „Ja, es wird reichen.“

... seine Reaktion auf den Freiburger Einspruch nach dem Wechselfehler: „Ich habe ihm (Christian Streich, Anm.) geschrieben, werde ihn aber auch anrufen. Ich habe einen Fehler gemacht und habe die großen sportrechtlichen Dimensionen nicht auf dem Schirm gehabt und habe mich in einer Art und Weise geäußert, die nicht richtig war. Ich bin einer, der seine Meinung sagt aber ich stehe auch zu meinem Fehler.“

Markus Weinzierl (Trainer FC Augsburg) über...

... seine linke Seite: „Ja, auf jeden Fall setzen wir auf sie. Wir wissen, dass wir auch die zwei Tore im Hinspiel (2:1 für Augsburg, Anm.) über die linke Seite gemacht haben. Aber wir brauchen eine gute Mannschaftsleistung.“

... seine Statistik gegen die Bayern: „Wir haben jetzt dreimal gewonnen, die ersten zwei Mal waren aber jeweils am Ende der Saison, als die Bayern schon meister waren. Vor allem den Sieg im Oktober hat keiner erwartet.“

... die Ausgangslage der Bayern: „Ihr Fokus liegt auf Dienstag. Sie verstehen keinen Spaß mehr, da sie gerade verloren haben und auch schon gegen uns verloren haben.“

... die heutigen Chancen des FCA: „Ich habe hier auch schon zur Halbzeit mit 0:4 zurückgelegen. Wir müssen heute schauen, dass wir eklig sind und auch unser Glück erzwingen.“