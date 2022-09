FC Bayern gegen Barcelona heute live im TV und Live-Stream: Hier läuft die Champions League

Von: Lukas Rogalla

Leroy Sané und Alphonso Davies vom FC Bayern München beim Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand © IMAGO/Fabrizio Carabelli

Am 2. Spieltag der Champions League empfängt der FC Bayern München den FC Barcelona. Wo ist das Spiel live im TV oder im Live-Stream zu sehen?

München – Am 2. Spieltag in Gruppe C der UEFA Champions League steht ein echter Kracher an. Daheim in der bayerischen Landeshauptstadt trifft der FC Bayern auf den FC Barcelona. Beide Teams starteten mit einem Sieg in die Königsklasse. Die Bayern gewannen souverän bei Inter Mailand mit 2:0. Leroy Sané erzielte im San Siro den Führungstreffer, ehe Danilo D‘Ambrosio mit einem Eigentor für den Endstand sorgte. Allerdings gab es in der Bundesliga zuletzt nur drei Remis in Folge.

Barcelona erledigte seine Pflichtaufgabe in der Champions League ebenfalls und besiegte Außenseiter Viktoria Pilsen mit 5:1. Neuzugang Robert Lewandowski machte drei Tore – und kommt nun für ein brisantes Wiedersehen zurück nach München.

FC Bayern trifft in Champions League auf Barcelona: Wann ist Anstoß?

Das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona steigt am Dienstag, 13. September in der Allianz Arena, die restlos ausverkauft ist. Anstoß ist um 21 Uhr.

Der FC Bayern München will in der Champions League den FC Barcelona um Ex-Spieler Robert Lewandowski schlagen. © IMAGO/Fabrizio Carabelli

FC Bayern München: Bilanz gegen Barcelona

Die Bilanz in der Champions League spricht klar für den FC Bayern. Die Münchner haben von bislang dreizehn Aufeinandertreffen neun gewonnen. Dazu gab es zwei Niederlagen und zwei Unentschieden. Im Viertelfinale vor zwei Jahren gewannen die Bayern auswärts im Camp Nou mit 8:2. Auch in der Gruppenphase der vergangenen Saison trafen die beiden Teams aufeinander. Sowohl daheim als auch auswärts gab es einen 3:0-Sieg für die Bayern – Barcelona schied anschließend als Gruppendritter aus und musste in der Europa League weiterspielen.

FC Bayern München - FC Barcelona: Die voraussichtlichen Aufstellungen FC Bayern: Neuer - Davies, De Ligt, Upamecano, Pavard - Sabitzer, Kimmich - Sané, Müller, Musiala - Mané FC Barcelona: Ter Stegen - Jordi Alba, Araujo, Eric Garcia, Koundé - Gavi, Busquets, Pedri - Dembélé, Lewandowski, Raphinha

Gespannt wird vor allem die Rückkehr von Robert Lewandowski in die Allianz Arena erwartet. „Ich freue mich schon, nicht zwingend als Gegenspieler, weil er sehr torgefährlich ist. Aber als Mensch freue ich mich, dass er wieder kommt“, sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. „Ich hoffe, dass die Fans honorieren, was er für den FC Bayern geleistet hat. Unabhängig davon, wie der Abschied war.“ Lewandowski spielte von 2014 bis 2022 für die Bayern, gewann, unter anderem sieben Mal die Deutsche Meisterschaft, sechs Mal die Torjägerkanone, drei Mal den DFB-Pokal und 2020 die Champions League.

In Barcelona macht Lewandowski dort weiter, wo er bei den Bayern einen Rekord nach dem anderen geknackt hat: Toreschießen. In sechs Pflichtspielen erzielte der Pole neun Tore und bereitete zwei weitere vor. Doch die Münchner sind zuversichtlich, ihn aufhalten zu können. „Er ist ein Weltklasse-Stürmer, gar keine Frage“, meinte Leon Goretzka. „Wir freuen uns auch, ihn wiederzusehen. Aber das mit den Toren kann er sich in dem Spiel sparen.“

FC Bayern München gegen Barcelona: Übertragung der Champions League im Überblick

Die Übertragungsrechte für die Champions League 2022/2023 teilen sich die Amazon Prime Video und DAZN. Der Streaming-Dienst von Amazon zeigt exklusiv jeden Dienstag ein ausgewähltes Spiel. FC Bayern gegen Barcelona wird also exklusiv von Amazon Prime Video übertragen.

Free-TV - Pay-TV - Live-Stream Amazon Prime Video Live-Ticker tz.de Highlights Amazon-Mediathek, Prime Video Sport Deutschland (Youtube), ZDF Sportstudio (Mittwoch)

Um das Spiel bei Amazon Prime Video zu sehen, wird ein kostenpflichtiges Abo benötigt. Die Highlights sind nach dem Spiel sowohl in der Amazon-Mediathek als auch auf dem Youtube-Kanal des Streamingdienstes zu sehen. Eine Zusammenfassung des Spiels wird am Mittwochabend ab 23.15 Uhr im „Sportstudio UEFA Champions League“ im ZDF gezeigt. Wir begleiten das Spiel zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem katalanischen Top-Klub zudem im Live-Ticker.

Die Gruppenkonkurrenten des FC Bayern und FC Barcelona spielen ebenfalls am Dienstagabend, allerdings früher. Das Spiel zwischen Viktoria Pilsen und Inter Mailand beginnt bereits um 18.45 Uhr. Diese Begegnung kann man live als Einzelspiel oder in der Konferenz über den kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN sehen. (lrg)