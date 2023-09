FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen: Hier läuft der Bundesliga-Kracher live im TV und Stream

Von: Niklas Kirk

Am 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

München – Nach einer aufreibenden Länderspielwoche, samt Entlassung von Ex-Bundestrainer Hansi Flick, kehrt die Fußball-Bundesliga mit einem Topspiel zurück auf den Tagesplan. Bereits am Freitag (15. September) treffen der FC Bayern und Bayer Leverkusen aufeinander.

Die Bundesliga-Partie zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen steigt am Freitag, 15. September 2023, um 20.30 Uhr in München. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

FC Bayern München gegen Bayern Leverkusen: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen im Live-Stream übertragen.

Bereit für das Bundesliga-Spitzenspiel? Harry Kane trifft mit dem FCB auf Leverkusen. © Tom Weller/dpa

FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen: Nachteile durch Länderspielreisen?

Die Ansetzung hatte im Vorfeld für Diskussionen gesorgt. Grund für den Unmut auf beiden Seiten über den frühen Termin ist die Vielzahl von Spielern, die beide Clubs zu den Nationalteams entsandten und ihnen dadurch nur begrenzt Zeit bleibt, sich ausführlich auf das Spitzenspiel vorzubereiten. „Es ist nicht ganz zu verstehen, dass dieses Spiel am Freitag stattfindet“, kommentiert Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes die Terminierung, „das gilt aber für beide Mannschaften, die lieber am Samstag gespielt hätten. Das ist kein Riesenproblem, aber anders wäre es besser gewesen.“

Immerhin stellten die Bayern 16 Akteure bei diversen Nationalmannschaften, Bayer 15. Auch FCB-Coach Thomas Tuchel gab gegenüber Sky seine Meinung kund. Es sei „ein bisschen hart für beide Teams, am Freitagabend zu spielen. Ich meine, es handelt sich um ein Topspiel in der Bundesliga, bei dem beide Teams viele Nationalspieler abstellen müssen. Und dann am Freitagabend zu spielen, ich bin mir nicht sicher, ob das die ideale Lösung ist.“ (nki)