FC Bayern wankt gegen Leverkusen - Slapstick-Eigentor von Thomas Müller

Von: Patrick Mayer

Slapstick-Eigentor: Bayern-Star Thomas Müller (re.) gegen Bayer Leverkusen. © IMAGO / kolbert-press

Der FC Bayern kann gegen Bayer Leverkusen nicht gewinnen. Thomas Müller leistet sich ein kurioses Eigentor. Das Spiel im Ticker zum Nachlesen.

Fußball-Bundesliga: Der FC Bayern trennt sich von Bayer Leverkusen unentschieden.

Thomas Müller kann nach Quarantäne wieder spielen. Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat dagegen einen positiven Corona-Test. (siehe Update um 15.25 Uhr)

Die Partie im Ticker zum Nachlesen.

FC Bayern München - Bayer Leverkusen 1:1 (1:1)

Aufstellung Bayern: Ulreich - Pavard, Süle, Upamecano, O. Richards (61. Sané) - Kimmich - Gnabry (74. Choupo-Moting), Müller (61. Sabitzer), Musiala, Coman (86. Sarr) - Lewandowski Aufstellung Bayer: Hradecky - Tah, Tapsoba, Hincapie - Frimpong, Bakker (82. Koussounou), C. Aranguiz, Demirbay, Diaby (89. Azmoun), Wirtz (89. Alario) - Adli (70. Palacios) Tore: 1:0 Süle (18.), 1:1 Müller (36./Eigentor)

Update vom 5. März, 19.15 Uhr: Der FC Bayern müht sich in der Bundesliga zu einem schmeichelhaften Remis gegen Bayer Leverkusen. Torschütze Niklas Süle spricht hinterher Klartext.

Update vom 5. März, 18.10 Uhr: Der FC Bayern taumelt gegen Bayer Leverkusen. Thomas Müller überrascht sich und Sven Ulreich mit einem Slapstick-Eigentor. Die Noten für die Münchner* Spieler.

Bundesliga: FC Bayern lässt gegen Bayer Leverkusen Punkte liegen

90. Minute + 3: Das Spiel ist aus! Bayern und Bayer trennen sich unentschieden.

90. Minute + 2: Der FC Bayern greift nochmal an. Doch Choupo-Moting wird an der Grundlinie geblockt. Sein zweiter Versuch landet beim Gegner.

90. Minute: Drei Minuten Nachspielzeit.

88. Minute: Die Chance für Leverkusen. Diaby sprintet Süle davon und spielt im Strafraum quer. Der Pass kommt aber in den Rücken von Wirtz. Das hätte die Entscheidung sein können, vielleicht müssen.

86. Minute: Wechsel bei Bayern: Nagelsmann wechselt Sarr ein, für Coman ist der Arbeitstag beendet.

82. Minute: Wechsel bei Leverkusen: Koussounou darf für Bakker ran. Geht noch was für die Rheinländer? Oder stattdessen für die Bayern? Es bleibt spannend bis zum Schluss.

80. Minute: Lewandowski setzt einen Kopfball deutlich neben das Tor. Der Pole schaut unzufrieden aus.

FC Bayern - Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Choupo-Moting kommt für Gnabry

78. Minute: Lewandowski fordert von einem Balljungen sofort wieder eben jenen Ball. Doch: Der FC Bayern kommt nicht mehr vor den Kasten der „Werkself“. Bayer 04 lauert indes auf Konter.

74. Minute: Wechsel bei Bayern: Nagelsmann bringt mit Choupo-Moting einen neuen Stürmer. Gnabry geht für ihn raus.

73. Minute: Kimmich kann Wirtz nur mit einem Foul stoppen. Beide Mannschaften suchen in einem intensiven Spiel jetzt die Entscheidung. Wem gelingt der Punch?

70. Minute: Wechsel bei Leverkusen: Palacios kommt für Adli in die Partie.

65. Minute: Ein Chipp-Ball von Coman geht deutlich neben das Tor.

62. Minute: Riesen-Chance für Bayern! Der eingewechselte Sabitzer ist plötzlich frei durch, scheitert aber im Eins-gegen-eins an Hradecky. Der Österreicher tut sich im Münchner Dress einfach schwer.

FC Bayern - Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Sabitzer kommt für Müller

61. Minute: Doppel-Wechsel bei Bayern: Sané kommt für Richards, Müller wird durch Sabitzer ersetzt.

56. Minute: Leverkusen lässt beste Chancen liegen. Adli kocht Süle an der Außenlinie ab und spielt scharf an den ersten Pfosten. Wirtz wird gerade noch von Upamecano gestört.

52. Minute: Leverkusen bleibt für den Rekordmeister ein unbequemer Gegner. Die Münchner verlagern das Spiel immer wieder in die Hälfte der „Werkself“. Doch Bayer 04 kann sich wieder rauskombinieren.

48. Minute: Musiala gefährlich! Der Youngster zieht aus 20 Metern ab. Tückischer Aufsetzer. Doch Hradecky ist unten.

46. Minute: Schon wieder kommt Leverkusen vor das Tor. Doch Demirbay und Adli verstolpern den Ball. Die Münchner müssen jetzt langsam aufpassen.

46. Minute: Weiter geht es in München-Fröttmaning.

FC Bayern - Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Münchner schwimmen kurz vor der Pause

45. Minute + 2: Pause in München! Eine wilde erste Halbzeit ist zu Ende.

45. Minute: Der FC Bayern schwimmt kurz vor der Pause gehörig. Wieder ist Leverkusen durch. Adli legt in die Mitte auf Wirtz quer, der aus kürzester Distanz an Ulreich scheitert. Mein Lieber ...

42. Minute: Riesen-Chance für Leverkusen! Katastrophaler Fehlpass von Upamecano auf Ulreich. Adli geht dazwischen und umkurvt den Bayern-Keeper. Er nimmt Maß - trifft aber nur den Außenpfosten. Bayern im Glück!

41. Minute: Die Bayern wirken nach dem unvermittelten Ausgleich etwas konsterniert. Damit hatten sie wohl nicht gerechnet.

FC Bayern - Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Slapstick-Eigentor durch Thomas Müller

36. Minute: Tor! FC Bayern - Bayer Leverkusen 1:1, Torschütze: Müller (Eigentor). Was für ein Slapstick-Eigentor! Leverkusen führt besagten Freistoß aus. Der Ball kommt scharf vor den Fünfmeterraum, wo Müller mit einem Hechtsprung angeflogen kommt. Der Weltmeister will klären, bugsiert die Kugel aber im Stile eines Goalgetters ins eigene Tor.

36. Minute: Rangelei am Strafraum der Bayern. Leverkusen will einen Freistoß ausführen, da geht ein Bayer-Spieler zu Boden.

33. Minute: Gefährlich! Pavard rettet nach einem Chipp-Ball in höchster Not vor den einschussbereiten Wirtz und Aranguiz.

Intensives Bundesliga-Spiel: FC Bayern gegen Bayer Leverkusen. © IMAGO / Jan Huebner

28. Minute: Gnabry! Schneller Konter der Bayern. Coman leitet den Ball schnörkellos weiter, den der Schwabe wuchtig neben den zweiten Pfosten setzt.

26. Minute: Müller mit dem nächsten Abschluss. Der Oberbayer trägt heute die Kapitänsbinde in den Farben der Ukraine.

21. Minute: Wirkungstreffer für Leverkusen. Die „Werkself“ wirkt ordentlich verunsichert. Bayern ist am Drücker.

FC Bayern - Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Niklas Süle nutzt Abwehr-Patzer

18. Minute: Tor! FC Bayern - Bayer Leverkusen 1:0, Torschütze: Süle. Da ist die Führung für die Münchner! Missverständnis nach einer Bogenlampe in der Leverkusener Abwehr. Zwei Mann stehen sich gegenseitig im Weg und legen Süle den Ball mustergültig per Kopf auf. Der Nationalspieler zimmert kompromisslos drauf. Hradecky kann den Schuss aus kurzer Distanz nur noch in die eigenen Maschen lenken.

16. Minute: Lewandowski! Der Stürmer schießt am Fünfmeterraum aus der Drehung. Doch ausgerechnet Müller blockt seinen Schuss ins Aus.

15. Minute: Leverkusen steht sehr kompakt. Geduldig spielen die Bayern ihre Aktionen aus, aber sie gelangen nicht in die Box.

12. Minute: Bei den Bayern ist etwas das Tempo raus. Ein Eckball von Kimmich landet in den Handschuhen von Hradecky.

FC Bayern - Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Adli zielt neben das Münchner Tor

9. Minute: Leverkusen kann sich aus dem bajuwarischen Sturm und Drang etwas befreien. Nach einem Ballverlust der Bayern ist Adli durch - doch der Stürmer zielt flach am rechten Pfosten vorbei.

6. Minute: Coman forciert das Tempo. Die Bayern übernehmen die Initiative. Sieben Münchner stehen im Strafraum, kommen aber nicht zum Tor von Hradecky durch.

4. Minute: Lewandowski gibt offensichtlich klare Anweisungen. Er will, dass seine Mannen früher drauf gehen. Die Motivation ist dem Polen anzusehen.

3. Minute: Leverkusen geht sogleich ins Pressing. Die Rheinländer schieben ihre Formation weit nach vorne. Bayern beginnt verhaltener als üblich.

1. Minute: Los geht es mit dem Bundesliga-Spiel in München! Zuvor gab es noch eine Gedenkminute für die Opfer des Russland-Ukraine-Krieges.

FC Bayern - Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Positiver Corona-Test bei Hasan Salihamidzic

Update vom 5. März, 15.25 Uhr: Corona-Alarm beim FC Bayern! Wie Trainer Julian Nagelsmann vor der Partie bei Sky erklärt, hatte Sportvorstand Hasan Salihamidzic vor dem Spiel einen positiven Corona-Test. „Er hat Kopfschmerzen, aber es geht ihm gut“, erzählt der Coach des Rekordmeisters.

Update vom 5. März, 15.20 Uhr: Bei den Bayern sitzt Leroy Sané erstmal auf der Bank. Der Ausnahmekönner soll wohl schon für das Salzburg-Spiel geschont werden. Mit ihm hat Coach Nagelsmann natürlich aber auch noch einen dynamischen Joker in der Hinterhand. Die Spannung steigt - gleich geht es los!

Update vom 5. März, 15.10 Uhr: Über dem Bundesliga-Spiel heute schwebt natürlich auch das Champions-League-Achtelfinale. Am Dienstag ist RB Salzburg in München zu Gast, das sich nach dem 1:1 im Hinspiel tatsächlich Chancen ausrechnet. Entsprechend wichtig ist die Generalprobe für den FC Bayern heute.

FC Bayern - Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Florian Wirtz ist in bestechender Form

Update vom 5. März, 14.55 Uhr: Nicht nur Wirtz, sondern die gesamte Mannschaft von Bayer Leverkusen ist sehr gut drauf. In den vergangenen sechs Bundesliga-Spielen gab es fünf Siege - mit 19 erzielten Toren. Neben dem 5:2 gegen den BVB erregten auch das 5:1 gegen den FC Augsburg und das 4:2 gegen den VfB Stuttgart Aufsehen.

Update vom 5. März, 14.45 Uhr: Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hatte vor dem Spiel gegen Leverkusen eindringlich vor Florian Wirtz gewarnt. Der Bundesliga-Jungstar ist in hervorragender Verfassung. Der 18-jährige Spielmacher glänzte zuletzt insbesondere beim furiosen 5:2 gegen Borussia Dortmund als Regisseur.

FC Bayern - Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Aufstellung - Thomas Müller kann spielen

Update vom 5. März, 14.20 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da. Und: Thomas Müller steht in der Startelf. Der Nationalspieler meldet sich zurück. Auch Jamal Musiala rückt in die Anfangsformation, genauso Omar Richards.

FC Bayern: Ulreich - Pavard, Süle, Upamecano, O. Richards - Kimmich - Gnabry, Müller, Musiala, Coman - Lewandowski

Update vom 5. März, 14.10 Uhr: Bayern-Trainer Julian Nagelsmann sorgte vor dem Heimspiel des FC Bayern an der Säbener Straße für einen echten Hingucker - der junge Coach kam auf einer Harley-Davidson zum Training.

Update vom 5. März, 13.55 Uhr: Transfer-Thema rund um die Bundesliga-Partie: Was, wenn Robert Lewandowski den FC Bayern verlässt? Die Münchner sollen sich für Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart interessieren. Die Schwaben brachten schon mal eine mögliche Ablöse ins Spiel.

FC Bayern - Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Kann Thomas Müller heute auflaufen?

Erstmeldung vom 5. März: München - Kann er? Kann er nicht? Das ist hier die Frage beim FC Bayern München* vor dem Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga* gegen Bayer Leverkusen an diesem Samstagnachmittag (15.30 Uhr). Kann Thomas Müller nach seinem zweiten positiven Corona-Test in der Pandemie* gegen die „Werkself“ wieder für den deutschen Rekordmeister* auflaufen?

Unter der Woche erklärte der 32-jährige Weltmeister zum Gegner, Bayer sei eine „spannende Aufgabe. Leverkusen spielt eine klasse Rückrunde. In der Liga ist unsere Spitzenposition aktuell klar, und das wollen wir genau so beibehalten“. Mit seinen Toren oder Vorlagen? Schließlich geht der Blick ja auch schon in Richtung Dienstag, wenn der deutsche Bundesliga-Gigant im Rückspiel des Achtelfinales der Champions League auf RB Salzburg aus Österreich trifft.

FC Bayern - Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Thomas Müller denkt schon an RB Salzburg

Am Dienstag gehe es gegen Salzburg, erklärte er in seinem Newsletter, „um die Wurst. Überflüssig zu sagen, wie wichtig dieses Spiel für unsere Saison ist, und so stehen wir unter enormem Leistungsdruck“. Davor gilt es jedoch, gegen Leverkusen national für klare Verhältnisse zu sorgen. Ganz nach dem Gusto von FCB-Trainer Julian Nagelsmann.

Im Video: FCB-Trainer Julian Nagelsmann warnt vor Kontern der Leverkusener

„Ein ganz wichtiger Punkt wird sicherlich das Thema Spielkontrolle sein. Und auch das Thema Restverteidigung“, erklärte der 34-jährige Oberbayer auf der Pressekonferenz zum Spiel und verwies auf das explosive Umschaltspiel des Kontrahenten vom Rhein: „Es wird ein ganz wichtiger Punkt für uns sein, dass wir in der Restverteidigung eine gute Anbindung haben, dass wir sie das Tempo nicht so extrem auf den Platz bringen lassen.“

Verfolgen Sie das Heimspiel der Bayern gegen Bayer an diesem Samstagnachmittag (ab 15.30 Uhr) hier im Live-Ticker. (pm)