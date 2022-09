FC Bayern gegen Leverkusen im TV und Stream: Wo läuft die Bundesliga heute live?

Von: Philipp Kuserau

Der FC Bayern will gegen Leverkusen endlich zurück in die Erfolgsspur. © IMAGO

Der FC Bayern trifft in der Bundesliga auf Bayer Leverkusen. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und Live-Stream.

München – Der achte Bundesliga-Spieltag wird durch das Duell FC Bayern München gegen Bayer 04 Leverkusen eröffnet. Für die Münchner sind drei Punkte eine Muss.

Bayern in der Krise - Mane beendet Torflaute in der Länderspielpause

Ist Leverkusen der Weg aus der Krise für die Bayern? Nach vier sieglosen Liga-Spielen infolge inklusive der peinlichen 0:1-Niederlage gegen Augsburg kam die Länderspielpause eigentlich nicht gelegen. Die Chance aus Sicht der Roten, das Ruder gleich im nächsten Spiel rumzureißen, musste erstmal knapp zwei Wochen nach hinten verschoben werden. Womöglich dürfte der Luftwechsel bei der Nationalmannschaft aber auch dem ein oder anderen Spieler geholfen haben, um Selbstvertrauen zu tanken. So beispielsweise Sadio Mané, der mit Senegal im Testspiel gegen Bolivien seine Torflaute beenden konnte. Die Nummer 17 der Bayern holte erst einen Elfmeter raus und traf anschließend selber vom Punkt - das erste Mané-Tor seit dem 31. August.

Für Trainer Julian Nagelsmann dürfte die Länderspielpause jedoch nicht allzu angenehm gewesen sein. Der 35-Jährige musste sich angesichts der sportlichen Talfahrt seiner Mannschaft viel Kritik anhören - teils wurde bereits über Thomas Tuchel als potenzieller Nachfolger spekuliert. Berichte über unzufriedene Spieler machten ebenfalls die Runde. So machte Neuzugang Ryan Gravenberch in einem Interview seinen Ärger über zu wenig Spielzeit Luft. Von den FCB-Verantwortlichen erhielt Nagelsmann jedoch auch reichlich Rückendeckung. Klar ist aber auch: Gegen Leverkusen zählt nur ein Sieg. Sollte die sportliche Misere des deutschen Rekordmeisters weiter anhalten, so dürfte es sehr schnell ungemütlich werden für den Landshuter.

Leverkusen ebenfalls in der Krise - Werkself punktgleich mit Abstiegskandidaten

Womöglich kommt die Werkself den Bayern gerade recht. Leverkusen steht nach sieben Spieltagen gerade mal auf dem 15. Tabellenplatz mit enttäuschenden fünf Punkten und einem negativen Torverhältnis von 9:12. Die Abstiegskandidaten Stuttgart und Wolfsburg sitzen ebenfalls auf nur fünf Punkten. Von den vergangenen fünf Ligaspielen holte die Elf von Coach Gerardo Seoane nur einen Sieg (3:0 gegen Mainz) - in den letzten beiden Begegnungen teilte sich Bayer die Punkte mit Bremen (1:1) und Hertha (2:2). Mut machte immerhin das 2:0 in der Champions League gegen Atlético Madrid. Der letzte Auswärtssieg der Leverkusener in München liegt rund drei Jahre zurück - ein 4:2-Sieg im November 2019. In der vergangenen Spielzeit holte Leverkusen beim 1:1 in München immerhin einen Punkt.

Begegnung FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen Datum Freitag, 30. September 2022 Anpfiff 20.30 Uhr Stadion Allianz Arena

FC Bayern gegen Leverkusen live: Wo läuft die Bundesliga heute im TV und Stream?

Das Freitagsspiel zwischen Bayern und Bayer wird live und exklusiv bei DAZN übertragen. Der Streaming-Dienst startet um 19.45 Uhr mit den Vorberichten, durch die Moderator Alex Schlüter und Experte Michael Ballack führen. Kommentiert wird das Spiel dann von Marco Hagemann zusammen mit Ballack.

Mit Apple TV, Smart TV oder einem Fire TV Stick haben Sie über die DAZN-App die Möglichkeit, das Bayern-Spiel auch auf dem TV-Gerät zu sehen. Um DAZN nutzen zu können, wird jedoch ein Abo benötigt (29,99 Euro pro Monat).

TV DAZN (via Apple TV, Smart TV oder einem Fire TV Stick) Live-Stream DAZN Live-Ticker tz.de

Bayern gegen Leverkusen heute im Live-Ticker bei tz.de

Alternativ können Sie das Bayern-Spiel auch im Live-Ticker von tz.de verfolgen - dort verpassen Sie kein Highlight der Partie. (kus)