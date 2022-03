FC Bayern - Leverkusen live: Wo läuft heute die Bundesliga im TV und Stream?

Von: Philipp Kuserau

Teilen

Für die Bayern geht es am Wochenende gegen die formstarken Leverkusener. © Marius Becker/dpa

Der FC Bayern empfängt Bayer Leverkusen zum Top-Duell der Bundesliga. Wir erklären, wo und wann die Partie live im TV und Stream übertragen wird.

München - Dem FC Bayern München steht am 25. Bundesliga-Spieltag mit dem Duell gegen Bayer 04 Leverkusen das bisher schwierigste Liga-Spiel in der Rückrunde bevor. Die Werkself möchte sich zudem für die 1:5-Schmach im Hinspiel revanchieren.

FC Bayern mit Personalsorgen - Comeback von Thomas Müller? Die Ausgangslage für den FCB

Die Personallage bei den Bayern bleibt angespannt. Leon Goretzka und Buona Sarr mussten beim öffentlichen Training unter der Woche weiterhin individuelle Einheiten absolvieren. Alphonso Davies (Herzmuskel) und Corentin Tolisso (Muskelfaserriss) standen erst gar nicht auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße. Hinzu kommt noch Niklas Süle, der über Rückenprobleme klagte und hinter dessen Einsatz am Wochenende im Top-Duell gegen Leverkusen ein großes Fragezeichen steht. Auch Robert Lewandowski fehlte bei einer Trainingseinheit unter der Woche - der Hintergrund seiner Absenz ist jedoch nicht sportlicher Natur. Immerhin gibt es auch positive Nachrichten: Manuel Neuer nähert sich nach seiner Knie-OP mit großen Schritten seinem Comeback und Thomas Müller konnte nach überstandener Corona-Infektion wieder ins Training einsteigen.

Auf die überraschend deutliche 2:4-Pleite gegen Bochum reagierten die Münchner zuletzt mit zwei souveränen Auftritten gegen Fürth (4:1) und Frankfurt (1:0). Da der BVB am vergangenen Spieltag Punkte gegen Augsburg liegen ließ (1:1), beträgt das Punktepolster auf den schwarz-gelben Verfolger mittlerweile acht Punkte. Mit der formstarken Werkself scharrt jedoch ein anderes Kaliber mit den Hufen als zuletzt Fürth oder Frankfurt.

Bundesliga live: Leverkusen will sich für Hinspiel-Schmach revanchieren - die Ausgangslage für Bayer

Leverkusen konnte vier seiner letzten fünf Liga-Spiele gewinnen und befindet sich mit 44 Punkten auf Rang drei. Letzten Spieltag holte Bayer gegen Arminia Bielefeld ein nie gefährdetes 3:0. Auf den Viertplatzierten aus Leipzig hat man vier Punkte Abstand. Der bisher eindrucksvollste Leistungsnachweis der Elf von Gerardo Seoane in der Rückrunde dürfte unbestritten der 5:2-Sieg über den BVB sein. Mit der Offensivwucht um Florian Wirtz und Moussa Diaby will Bayer auch aus München etwas Zählbares mitnehmen, vor allem da die bayerische Abwehr zuletzt nicht den sichersten Eindruck erweckte. Die Leverkusener dürfte jedoch auch die herbe 1:5-Klatsche aus dem Hinspiel anspornen - damals wurden sie von den Bayern in alle Einzelteile zerlegt.

Die Bilanz aus den letzten fünf Spielen: Die Bayern konnten jedes ihrer vergangenen fünf Duelle gegen Leverkusen gewinnen (5:1, 2:0, 2:1, 4:2, 4:2). Anpfiff ist am Samstag, 5. März 2022, um 15.30 Uhr in der Münchner Allianz Arena.

Bundesliga heute live: Läuft FC Bayern - Bayer Leverkusen im Free-TV?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen.

Lesen Sie auch Bayern - Leipzig live: Wo läuft das Top-Spiel heute im TV und Stream? Der FC Bayern München empfängt RB Leipzig zum Top-Spiel am Wochenende. Hier erfahren Sie, wo der Bundesliga-Kracher heute live im TV und Stream übertragen wird. Bayern - Leipzig live: Wo läuft das Top-Spiel heute im TV und Stream? FC Bayern gegen Fürth live: Wo läuft heute die Bundesliga im TV und Stream - Sky oder DAZN? Der FC Bayern München will gegen Fürth zurück in die Erfolgsspur. Hier erfahren Sie, wo die Partie live im TV und Stream übertragen wird. FC Bayern gegen Fürth live: Wo läuft heute die Bundesliga im TV und Stream - Sky oder DAZN?

Bayern gegen Bayer live: Wo läuft die Bundesliga heute im TV und Stream?

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Top-Duell heute live und exklusiv ab 15.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 & HD. Die Vorberichte mit Michael Leopold und Experte Didi Hamman beginnen um 14 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 & HD. Kai Dittmann wird kommentieren. Via Sky Go können Sky-Abonnenten das Spiel auch im Live-Stream sehen. Auch über Sky Ticket kann das Topspiel im Stream verfolgt werden - hierfür braucht es jedoch ein gültiges Abo.

Bundesliga live: Die Übertragung von Bayern vs. Leverkusen in der Übersicht

Begegnung FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen Anpfiff 15.30 Uhr TV Sky Live-Stream Sky Go, Sky Ticket Live-Ticker tz.de

FC Bayern München gegen Leverkusen heute im Live-Ticker bei tz.de

Für das Kracher-Spiel stellt tz.de natürlich wieder einen Live-Ticker zur Verfügung. Hier verpassen Sie keine wichtige Szene vom Spiel. (kus)