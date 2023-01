Trotz Mazraoui-Ausfall: Pavard droht Bankplatz – Nagelsmann überrascht mit Startelf-Aussagen

Von: Marius Epp

Mit dem Mazraoui-Ausfall dürfte Benjamin Pavard seinen Stammplatz wieder sicher haben. Oder doch nicht? Julian Nagelsmann ruft den Konkurrenzkampf aus.

München – Die Ersatzbank kennt Benjamin Pavard von der WM – droht sie ihm nun auch beim FC Bayern? Der Franzose war in München lange Zeit gesetzt, doch in der aktuellen Saison geht es für ihn bisher nur bergab.

Pavard droht Bankplatz beim FC Bayern: Nagelsmann lobt Stanisic

Seinen Stammplatz auf der Rechtsverteidiger-Position verlor Pavard vor der WM an den stark aufspielenden Noussair Mazraoui. Der Marokkaner wird nun von einer Entzündung am Herzbeutel eingebremst. Wie lange er ausfällt, ist unklar. Pavard spielt das eigentlich in die Karten, doch von Trainer Julian Nagelsmann erhielt er alles andere als einen Freifahrtsschein.

Sein einziger Konkurrent ist momentan Josip Stanisic. Und den lobte der Coach auf der ersten Pressekonferenz im neuen Jahr: „Er ist ein Spieler, den wir sehr gerne bei uns haben. Er hat hier seinen Vertrag verlängert, macht es aktuell auch gut.“ Der Kroate darf sich durchaus Hoffnungen auf Startelf-Einsätze machen.

Nagelsmann eröffnet freien Konkurrenzkampf zwischen Pavard und Stanisic

„Klar war er in der Hinrunde eher Backup. Aber jetzt werden er oder Benji Pavard hinten rechts spielen. Es ist noch keine Entscheidung gefallen, sie können sich gerne duellieren“, rief Nagelsmann den offenen Konkurrenzkampf zwischen den beiden aus.

Das überrascht durchaus, denn Pavard ist beim FC Bayern ein anderes Standing gewohnt. Jahrelang war er hinten rechts gesetzt, nach einer schwierigen ersten Hälfte der Saison muss er jetzt mehr denn je um seinen Platz kämpfen. Und das, obwohl sein Hauptkonkurrent Mazraoui auf unbestimmte Zeit ausfällt.

Rechtsverteidiger beim FC Bayern: Pavard und Stanisic duellieren sich

Nicht nur Pavard hat übrigens eine schwierige WM hinter sich, auch Stanisic kam bei den Kroaten nur einmal (Spiel um Platz 3) zum Einsatz. Mit dem Unterschied, dass Pavard als Weltmeister von 2018 höhere Ansprüche hatte. Wer jetzt den begehrten Platz in der Startelf des FC Bayern bekommt, lässt Nagelsmann gänzlich offen. Klar ist für ihn nur: „Einer der beiden wird dort spielen.“ (epp)