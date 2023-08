Nachtreten und kein Torjubel: Pavard-Auftritt bei Bayern-Sieg irritiert das Netz

Von: Marcel Schwenk

Teilen

Beim 6:1-Sieg des FC Bayern gegen eine Fanclub-Auswahl fällt Verteidiger Benjamin Pavard trotz eines Treffers eher negativ auf. Das Netz reagiert.

Kaltern – Der Bundesliga-Auftakt verlief für den FC Bayern erfolgreich. Mit 4:0 setzten sich die Münchner gegen den SV Werder Bremen durch, Neuzugang Harry Kane trug sich bei seinem Debüt im deutschen Oberhaus direkt in die Torschützenliste ein.

Benjamin Pavard Geboren: 28. März 1996 (Alter 27 Jahre) in Maubeuge Vereine im Profibereich: LOSC Lille, VfB Stuttgart, FC Bayern München Vertrag beim FC Bayern bis: Juni 2024 Marktwert (laut transfermarkt.de): 40 Millionen Euro

Benjamin Pavard wollte beim „Traumspiel“ des FC Bayern angeblich gar nicht spielen

Während der Kapitän der englischen Nationalmannschaft rund 84 Minuten auf dem Rasen stand und im Anschluss durch Mathys Tel ersetzt wurde, kam Benjamin Pavard überhaupt nicht zum Einsatz. Stattdessen verteidigte Noussair Mazraoui auf der rechten Seite und lieferte eine starke Leistung.

Am Tag nach dem Gastspiel im Weserstadion stand für den FCB das „Traumspiel“ im italienischen Keltern gegen eine Fanclub-Auswahl an. Beim zweiten Sieg binnen 24 Stunden durfte auch der wechselwillige Franzose, der aufgrund der angeblich anvisierten Leihe von Josip Stanisic aber möglicherweise in München bleiben muss, mitwirken. Wie die Bild berichtet, wollte Pavard allerdings überhaupt nicht spielen.

Trat bei dem Bayern-Sieg gegen eine Fanclub-Auswahl in Richtung seines Gegenspielers nach: Benjamin Pavard. © Imago / Revierfoto

FC Bayern: Benjamin Pavard tritt bei Sieg gegen Fanclub-Auswahl in Richtung des Gegenspielers nach

Der 27-Jährige agierte trotzdem von Beginn an als rechter Innenverteidiger neben Matthijs de Ligt, traf in der 36. Minute zum 1:0. Von Freude war im Anschluss aber nichts zu sehen beim Nationalspieler, vielmehr lief er relativ emotionslos zurück in die eigene Hälfte. Und noch eine weitere Szene sorgte für Aufsehen.

Bei einem Zweikampf fiel Pavard auf den Rasen, sein Gegenspieler stolperte über ihn. Als sich der Akteur des Fanclubs von Pavard löste und aufrappelte, trat der Abwehrspieler in dessen Richtung nach. Im Netz stieß die Reaktion auf wenig Verständnis, einige Userinnen und User zeigten sich empört.

Kane, Kim, Sabitzer, Openda, Gosens: Top-Transfers der Bundesligisten zur Saison 2023/24 Fotostrecke ansehen

Netz reagiert auf Pavard-Auftritt im „Traumspiel“: „Wie ein kleines Kind“

„So langsam verliere ich die Geduld mit Benji Pavard. Es muss schleunigst ein Transfer über die Bühne gehen. Sein Verhalten heute ist ein Armutszeugnis und jeder sollte das erkannt haben. Dass wir gleichzeitig Stanisic gehen lassen, nervt mich extrem“, so ein Beitrag auf X (ehemals Twitter).

Ein weiterer Nutzer schreibt: „Pavard ist wie ein kleines Kind, das sich auf einem Kindergeburtstag schlecht verhalten hat und von seinen Eltern abgeholt werden muss. Peinlich sein Verhalten heute.“

Derweil äußerte sich Neuzugang Harry Kane nach seiner gelungenen Bundesliga-Premiere am Freitagabend und erzählte, dass er „Schmetterlinge im Bauch“ hatte. (masc)