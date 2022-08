Baller-Bayern knacken nächsten Bundesliga-Rekord: Nagelsmann feiert „Energie, die in der Mannschaft steckt“

FCB nimmt Bochum komplett auseinander

Der FC Bayern lässt vom VfL Bochum nichts mehr übrig. Dabei musste FCB-Coach Julian Nagelsmann vor dem Spiel in der Besetzung einiges verschieben - was sich als äußerst erfolgreich herausstellte.

Bochum - Ein goldenes Händchen bewies Julian Nagelsmann beim 7:0 (4:0)-Sieg seiner Bayern in Bochum. Weil Jamal Musiala (Zerrung) und Alphonso Davies (muskuläre Probleme) die Auswärtspartie verletzungsbedingt verpassten und Serge Gnabry (Handverletzung) angeschlagen lediglich auf der Auswechselbank saß, feierten Leroy Sané, Matthijs de Ligt und Kingsley Coman ihre Startelf-Premieren in der noch jungen Saison. Genau in dieser Reihenfolge sorgte das Trio für die ersten drei Treffer gegen den VfL.

FC Bayern: Nagelsmann spricht von Dominanz, die Mannschaft zeigt sie auf dem Platz

„Je besser der Gegner bei Auswärtsspielen, wie hier in Bochum, in die Partie kommt, desto mehr wächst die Euphorie“, sagte Nagelsmann vor Anpfiff bei DAZN und und prophezeite: „Wenn du in den ersten 30 Minuten dominant bist und auch etwas ausstrahlst, dann ist die ansteigende Euphorie-Kurve nicht da – und dann wird es für den Gegner auch schwieriger.“ Gesagt, getan.

Vier Minuten waren gespielt, als Sané eine sehenswerte Passkombination über Thomas Müller (32), Marcel Sabitzer (28) und Coman einleitete und mit einem Schuss aus 15 Metern in den rechten Winkel vollendete. Es war die erhoffte Reaktion des Nationalspielers, der in den ersten beiden Bundesligapartien nicht über die Rolle des Edeljokers hinauskam.

FC Bayern: De Ligt setzt ein Abwehrchef-Ausrufezeichen

Ein Abwehrchef-Ausrufezeichen setzte Neuzugang de Ligt in der 25. Minute. Der bullige Innenverteidiger setzte sich nach einem Eckball am zweiten Pfosten mit aller Wucht im Kopfballduell durch und nickte am langen Pfosten zum 2:0 ein. Zwar musste der Niederländer kurz bangen, ob sein erstes Bundesligator wegen vermeintlichem Handspiel auch wirklich zählt, doch nach Überprüfung der Videobilder wurde das Tor gegeben. „Für mich war es klar, dass es kein Handspiel von mir war“, so de Ligt.



Eingewechselter Gnabry sogt mit sattem Schuss für den 7:0-Endstand

Noch vor der Halbzeit sorgten Coman per Abstauber (33.) und Sadio Mané (43.) mit einem abgezockten Schuss aus sieben Metern ins kurze Eck für die 4:0-Pausenführung. Kurz zuvor wurde dem Senegalesen ein weiterer Treffer wegen Handspiels via Videobeweis aberkannt. Mané kam trotzdem zu seinem Doppelpack, weil er einen Strafstoß nach einem Foul an Coman eiskalt verwandelte (59.).

Ein Eigentor des Bochumers Cristian Gamboa (69.) und ein satter Schuss des eingewechselten Gnabry aus 13 Metern (76.) sorgten für den 7:0-Endstand und den besten Start der Geschichte. Nie zuvor holte ein Bundesliga-Team an den ersten drei Spieltagen neun Punkte und hatte eine Tordifferenz von 14 Treffern. „Die Energie, die gerade in der Mannschaft steckt, ist sehr angenehm“, bilanzierte Trainer Nagelsmann. Und diese Energie werden diese Saison noch einige Teams zu spüren bekommen.